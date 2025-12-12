https://1prime.ru/20251212/aeroporty-865467768.html
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты - 12.12.2025, ПРАЙМ
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и Жуковский, сообщила Росавиация. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T10:55+0300
2025-12-12T10:55+0300
2025-12-12T10:55+0300
бизнес
россия
жуковский
раменское
аэропорт внуково
аэропорт домодедово
росавиация
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865467613_239:0:2723:1397_1920x0_80_0_0_32ffd9c0e00a0c7d3f97635085fc60e0.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и Жуковский, сообщила Росавиация. "Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
жуковский
раменское
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865467613_549:0:2412:1397_1920x0_80_0_0_ab54383a4c3b82b4f46664deb87b0875.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, жуковский, раменское, аэропорт внуково, аэропорт домодедово, росавиация, воздушный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, жуковский, РАМЕНСКОЕ, аэропорт Внуково, аэропорт Домодедово, Росавиация, Воздушный транспорт
В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла ограничения на полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский