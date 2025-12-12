https://1prime.ru/20251212/aeroporty-865467768.html

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и Жуковский, сообщила Росавиация. "Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

