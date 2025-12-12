https://1prime.ru/20251212/aeroporty-865479482.html
В аэропортах Казани и Чебоксар сняли ограничения на полеты
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Чебоксар, сообщили в Росавиации. "Аэропорт Казань, Чебоксары. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов... Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - говорится в сообщении. Отмечается, что в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Казань.
