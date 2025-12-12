https://1prime.ru/20251212/aeroporty-865487572.html

В Москве аэропорты принимают и выпускают рейсы по согласованию

2025-12-12T17:50+0300

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Аэропорты московского региона из-за введения временных ограничений принимают и выпускают рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация. "В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов московского региона аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении. Возможны корректировки в расписании части рейсов из указанных аэропортов, добавили в ведомстве.

