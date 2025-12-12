Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "Росатома" назвал Армянскую АЭС лучшим атомным проектом СССР - 12.12.2025
Глава "Росатома" назвал Армянскую АЭС лучшим атомным проектом СССР
2025-12-12T12:14+0300
2025-12-12T12:14+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Глава "Росатома" Алексей Лихачев назвал Армянскую АЭС, пережившую крупнейшее землетрясение, лучшим атомным проектом Советского Союза. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы официальных делегаций, участвующие в Международной конференции по сотрудничеству в области науки и технологий, в пятницу ознакомились с экспозицией музея "Атом" на ВДНХ в Москве. В ходе презентации Лихачев рассказал участникам о сотрудничестве "Росатома" с другими государствами. В частности, Лихачев напомнил об истории Армянской АЭС на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, которая в 1988 году пережила Спитакское землетрясение и была остановлена. Однако затем второй энергоблок был восстановлен и повторно введен в действие. "Это просто наша гордость. Это лучший атомный проект Советского Союза, который до сих пор работает", - сказал Лихачев. Он добавил, что срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. "Каждый практически квартал я беспокою Никола Воваевича (Пашиняна, премьера Армении) и говорю: Никол Воваевич, когда подъехать? Мы готовы все решить", - добавил Лихачев. Также он рассказал, что "Росатом" "приглашает" своих партнеров в четвертое поколение атомной энергетики, которое предполагает развитие водоводяных технологий, реакторов на быстрых нейтронах, замыкание ядерного топливного цикла. "Это совершенно другой уровень безопасности, это безотходное производство и сокращение потребности в уране кратное - в сотни раз. Таким образом мы обеспечим себя на тысячелетия уже разведанными месторождениям", - подчеркнул Лихачев.
