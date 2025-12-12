https://1prime.ru/20251212/akkuyu-865477804.html
Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", заявил Песков
Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", заявил Песков - 12.12.2025, ПРАЙМ
Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", заявил Песков
Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", которую строит "Росатом", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T14:31+0300
2025-12-12T14:31+0300
2025-12-12T14:31+0300
энергетика
турция
дмитрий песков
аэс "аккую"
росатом
атомная энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861024591_0:153:3101:1897_1920x0_80_0_0_3048bd7132ab36369440ffed1d7ff907.jpg
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", которую строит "Росатом", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Очень много крупных проектов на повестке дня. В первую очередь это, конечно, продолжение строительства "Аккую". Турецкая сторона ждёт своевременного ввода в эксплуатацию станции. "Росатом" как крупнейшая в мире компания, которая строит самое большое количество в мире блоков по всему миру, она способна это делать", - сказал Песков журналистам.
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861024591_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_95283039c7153e093c9b491696a1c57f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, дмитрий песков, аэс "аккую", росатом, атомная энергетика
Энергетика, ТУРЦИЯ, Дмитрий Песков, АЭС "Аккую", Росатом, атомная энергетика
Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", заявил Песков
Песков: Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", которую строит "Росатом"