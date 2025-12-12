Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", заявил Песков
2025-12-12T14:31+0300
2025-12-12T14:31+0300
энергетика
турция
дмитрий песков
аэс "аккую"
росатом
атомная энергетика
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", которую строит "Росатом", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Очень много крупных проектов на повестке дня. В первую очередь это, конечно, продолжение строительства "Аккую". Турецкая сторона ждёт своевременного ввода в эксплуатацию станции. "Росатом" как крупнейшая в мире компания, которая строит самое большое количество в мире блоков по всему миру, она способна это делать", - сказал Песков журналистам.
турция
турция, дмитрий песков, аэс "аккую", росатом, атомная энергетика
Энергетика, ТУРЦИЯ, Дмитрий Песков, АЭС "Аккую", Росатом, атомная энергетика
14:31 12.12.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкМакет атомной электростанции "Аккую"
Макет атомной электростанции "Аккую". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", которую строит "Росатом", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очень много крупных проектов на повестке дня. В первую очередь это, конечно, продолжение строительства "Аккую". Турецкая сторона ждёт своевременного ввода в эксплуатацию станции. "Росатом" как крупнейшая в мире компания, которая строит самое большое количество в мире блоков по всему миру, она способна это делать", - сказал Песков журналистам.
 
ЭнергетикаТУРЦИЯДмитрий ПесковАЭС "Аккую"Росатоматомная энергетика
 
 
