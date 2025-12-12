https://1prime.ru/20251212/akkuyu-865477804.html

Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", заявил Песков

2025-12-12T14:31+0300

АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Турция ждет ввода в эксплуатацию АЭС "Аккую", которую строит "Росатом", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Очень много крупных проектов на повестке дня. В первую очередь это, конечно, продолжение строительства "Аккую". Турецкая сторона ждёт своевременного ввода в эксплуатацию станции. "Росатом" как крупнейшая в мире компания, которая строит самое большое количество в мире блоков по всему миру, она способна это делать", - сказал Песков журналистам.

турция, дмитрий песков, аэс "аккую", росатом, атомная энергетика