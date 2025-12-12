https://1prime.ru/20251212/aktivy-865462707.html

Эксперт оценил возможный ответ России на кражу ее активов в ЕС

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Ответ России на кражу ее активов в ЕС был бы жестким, но оправданным с точки зрения принципа взаимности, поделился оценкой в разговоре с РИА Новости экс-аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру. "Было бы жестко, но оправдано с точки зрения взаимности, поскольку Россия принципиально не шла бы на односторонние действия, а ответила бы на враждебные действия группы государств - Евросоюза", - сказал собеседник, комментируя эту перспективу. По его оценке, например, при ответном изъятии активов европейских компаний в РФ, они фактически лишились бы не только собственности, но и доступа на российский рынок и рынки соседних государств через него. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Москва уже готовит пакет ответных мер на случай изъятия в ЕС замороженных российских активов. Как она уточнила позже, характер российского ответа будет сюрпризом.

