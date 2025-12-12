ЦБ опубликовал заявление о планах ЕК по использованию его активов

https://1prime.ru/20251212/aktivy-865463671.html
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Банк России опубликовал заявление в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов, сообщил регулятор."Заявление Банка России в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов. В связи с опубликованием 3 декабря 2025 года на официальном сайте Европейской комиссии пресс-релиза "Commission unveils two solutions to support Ukraine's financing needs in 2026-2027" и проекта нормативного акта Европейской комиссии "Proposal establishing the Reparations Loan to Ukraine", предусматривающих использование без согласия Банка России его активов, размещенных в финансовых институтах Европейского союза, в том числе в депозитарии Euroclear, Банк России сообщает следующее", - сообщил ЦБ РФ.
