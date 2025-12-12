Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ опубликовал заявление о планах ЕК по использованию его активов - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251212/aktivy-865463671.html
ЦБ опубликовал заявление о планах ЕК по использованию его активов
ЦБ опубликовал заявление о планах ЕК по использованию его активов - 12.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ опубликовал заявление о планах ЕК по использованию его активов
Банк России опубликовал заявление в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов, сообщил регулятор. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T09:08+0300
2025-12-12T09:20+0300
россия
ек
экономика
замороженные российские активы
euroclear
финансы
банки
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_985c4e8f1c776d2ec02162650389d5a2.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Банк России опубликовал заявление в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов, сообщил регулятор."Заявление Банка России в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов. В связи с опубликованием 3 декабря 2025 года на официальном сайте Европейской комиссии пресс-релиза "Commission unveils two solutions to support Ukraine's financing needs in 2026-2027" и проекта нормативного акта Европейской комиссии "Proposal establishing the Reparations Loan to Ukraine", предусматривающих использование без согласия Банка России его активов, размещенных в финансовых институтах Европейского союза, в том числе в депозитарии Euroclear, Банк России сообщает следующее", - сообщил ЦБ РФ.
https://1prime.ru/20251212/belgiya-865457911.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0e/864546684_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3bd45741f9cfc34c7cd4bc3cecd7e30f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ек, замороженные российские активы, euroclear, финансы, банки, рф
РОССИЯ, ЕК, Экономика, замороженные российские активы, Euroclear, Финансы, Банки, РФ
09:08 12.12.2025 (обновлено: 09:20 12.12.2025)
 
ЦБ опубликовал заявление о планах ЕК по использованию его активов

ЦБ РФ опубликовал заявление о планах Еврокомиссии по использованию его активов

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Банк России опубликовал заявление в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов, сообщил регулятор.
"Заявление Банка России в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов. В связи с опубликованием 3 декабря 2025 года на официальном сайте Европейской комиссии пресс-релиза "Commission unveils two solutions to support Ukraine's financing needs in 2026-2027" и проекта нормативного акта Европейской комиссии "Proposal establishing the Reparations Loan to Ukraine", предусматривающих использование без согласия Банка России его активов, размещенных в финансовых институтах Европейского союза, в том числе в депозитарии Euroclear, Банк России сообщает следующее", - сообщил ЦБ РФ.
Посольство Бельгии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
"Нам придется": в Бельгии сделали тяжелое признание о российских активах
05:08
 
ЭкономикаРОССИЯЕКзамороженные российские активыEuroclearФинансыБанкиРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала