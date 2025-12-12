https://1prime.ru/20251212/aktivy-865464146.html
ЦБ назвал планы ЕК по российским активам незаконными
2025-12-12T09:23+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Планы Еврокомиссии по активам РФ являются незаконными, противоречащими международному праву, в том числе нарушают суверенный иммунитет активов, сообщает Банк России. "Предусмотренные указанным документом механизмы прямого или косвенного использования активов Банка России, а также любые иные формы несогласованного использования активов Банка России, являются незаконными, противоречащими международному праву, в том числе нарушающими принципы суверенного иммунитета активов", - говорится в сообщении.
