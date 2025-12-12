https://1prime.ru/20251212/aktivy-865464281.html

ЦБ рассказал об ответе на продвижение инициатив ЕС по российским активам

ЦБ рассказал об ответе на продвижение инициатив ЕС по российским активам

2025-12-12T09:28+0300

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ оставляет за собой право без уведомления перейти к реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов в случае продвижения инициатив Евросоюза, сообщил регулятор. Ранее Банк России опубликовал заявление в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов. "Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза", - говорится в заявлении.

