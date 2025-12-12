https://1prime.ru/20251212/aktivy-865464281.html
ЦБ рассказал об ответе на продвижение инициатив ЕС по российским активам
ЦБ рассказал об ответе на продвижение инициатив ЕС по российским активам - 12.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ рассказал об ответе на продвижение инициатив ЕС по российским активам
ЦБ РФ оставляет за собой право без уведомления перейти к реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов в случае продвижения инициатив... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T09:28+0300
2025-12-12T09:28+0300
2025-12-12T09:28+0300
экономика
финансы
банки
россия
рф
ес
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. ЦБ РФ оставляет за собой право без уведомления перейти к реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов в случае продвижения инициатив Евросоюза, сообщил регулятор. Ранее Банк России опубликовал заявление в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов. "Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза", - говорится в заявлении.
https://1prime.ru/20251212/belgiya-865457911.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, рф, ес, замороженные российские активы
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, ЕС, замороженные российские активы
ЦБ рассказал об ответе на продвижение инициатив ЕС по российским активам
ЦБ готов реализовать механизмы защиты при продвижении инициатив ЕС против активов РФ