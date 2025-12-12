https://1prime.ru/20251212/aktivy-865464423.html
ЦБ оспорит действия ЕК, влекущие несогласованное использование его активов
ЦБ оспорит действия ЕК, влекущие несогласованное использование его активов - 12.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ оспорит действия ЕК, влекущие несогласованное использование его активов
Банк России оспорит любые действия Еврокомиссии, влекущие несогласованное использование активов ЦБ, во всех доступных компетентных органах, сообщил регулятор. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T09:31+0300
2025-12-12T09:31+0300
2025-12-12T09:31+0300
экономика
финансы
россия
ек
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863506248_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7b076591e08d13433b4975aa9084da44.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Банк России оспорит любые действия Еврокомиссии, влекущие несогласованное использование активов ЦБ, во всех доступных компетентных органах, сообщил регулятор. Ранее Банк России опубликовал заявление в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов. "Издания и реализация анонсированных на официальном сайте Европейской комиссии нормативных актов повлекут безусловное оспаривание со стороны Банка России любых прямых или косвенных действий, влекущих несогласованное использование активов Банка России, во всех доступных компетентных органах, включая национальные суды, судебные органы иностранных государств и международных организаций, арбитражи и иные международные судебные инстанции с последующим приведением в исполнение судебных актов на территории государств членов ООН", - сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20251212/belgiya-865457911.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863506248_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_43425e9f0293d8c761b1481bcd9fb8b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, ек, замороженные российские активы
Экономика, Финансы, РОССИЯ, ЕК, замороженные российские активы
ЦБ оспорит действия ЕК, влекущие несогласованное использование его активов
ЦБ оспорит любые действия ЕК, влекущие несогласованное использование активов РФ