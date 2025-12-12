Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оспорит действия ЕК, влекущие несогласованное использование его активов
ЦБ оспорит действия ЕК, влекущие несогласованное использование его активов - 12.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ оспорит действия ЕК, влекущие несогласованное использование его активов
Банк России оспорит любые действия Еврокомиссии, влекущие несогласованное использование активов ЦБ, во всех доступных компетентных органах, сообщил регулятор. | 12.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Банк России оспорит любые действия Еврокомиссии, влекущие несогласованное использование активов ЦБ, во всех доступных компетентных органах, сообщил регулятор. Ранее Банк России опубликовал заявление в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов. "Издания и реализация анонсированных на официальном сайте Европейской комиссии нормативных актов повлекут безусловное оспаривание со стороны Банка России любых прямых или косвенных действий, влекущих несогласованное использование активов Банка России, во всех доступных компетентных органах, включая национальные суды, судебные органы иностранных государств и международных организаций, арбитражи и иные международные судебные инстанции с последующим приведением в исполнение судебных актов на территории государств членов ООН", - сказано в сообщении.
09:31 12.12.2025
 
ЦБ оспорит действия ЕК, влекущие несогласованное использование его активов

ЦБ оспорит любые действия ЕК, влекущие несогласованное использование активов РФ

© РИА Новости . Максим Блинов
Здание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Банк России оспорит любые действия Еврокомиссии, влекущие несогласованное использование активов ЦБ, во всех доступных компетентных органах, сообщил регулятор.
Ранее Банк России опубликовал заявление в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов.
"Издания и реализация анонсированных на официальном сайте Европейской комиссии нормативных актов повлекут безусловное оспаривание со стороны Банка России любых прямых или косвенных действий, влекущих несогласованное использование активов Банка России, во всех доступных компетентных органах, включая национальные суды, судебные органы иностранных государств и международных организаций, арбитражи и иные международные судебные инстанции с последующим приведением в исполнение судебных актов на территории государств членов ООН", - сказано в сообщении.
"Нам придется": в Бельгии сделали тяжелое признание о российских активах
"Нам придется": в Бельгии сделали тяжелое признание о российских активах
