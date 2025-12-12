https://1prime.ru/20251212/aktivy-865464423.html

ЦБ оспорит действия ЕК, влекущие несогласованное использование его активов

2025-12-12T09:31+0300

экономика

финансы

россия

ек

замороженные российские активы

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Банк России оспорит любые действия Еврокомиссии, влекущие несогласованное использование активов ЦБ, во всех доступных компетентных органах, сообщил регулятор. Ранее Банк России опубликовал заявление в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов. "Издания и реализация анонсированных на официальном сайте Европейской комиссии нормативных актов повлекут безусловное оспаривание со стороны Банка России любых прямых или косвенных действий, влекущих несогласованное использование активов Банка России, во всех доступных компетентных органах, включая национальные суды, судебные органы иностранных государств и международных организаций, арбитражи и иные международные судебные инстанции с последующим приведением в исполнение судебных актов на территории государств членов ООН", - сказано в сообщении.

