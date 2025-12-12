Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Костин предупредил о последствиях конфискации российских активов - 12.12.2025
Костин предупредил о последствиях конфискации российских активов
Костин предупредил о последствиях конфискации российских активов - 12.12.2025, ПРАЙМ
Костин предупредил о последствиях конфискации российских активов
Конфискация резервов РФ станет разрушительной для всей системы международного торгового и коммерческого права, "которая и так сегодня переживает не лучшие дни", | 12.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Конфискация резервов РФ станет разрушительной для всей системы международного торгового и коммерческого права, "которая и так сегодня переживает не лучшие дни", заявил глава ВТБ Андрей Костин. "В последние месяцы мы все стали свидетелями лихорадочных попыток руководства Евросоюза найти любые способы, которые бы оправдывали хоть какую-то юридическую правомерность конфискации (а точнее - грабежа) замороженных в европейских юрисдикциях суверенных активов России", - сказал он журналу "Эксперт". "Очевидно, что, если такие действия произойдут, они будут иметь самые разрушительные последствия для всей системы международного торгового и коммерческого права, которая и так сегодня переживает не лучшие дни (наиболее яркий пример - полный паралич Всемирной торговой организации)", - продолжил Костин. Глава ВТБ отметил, что Россия должна быть более активна в использовании имеющихся юридических механизмов. "Например, есть все основания инициировать запрос о консультативном заключении Международного суда ООН относительно односторонних антироссийских экономических санкций, принятых без одобрения ООН. Следовало бы также проработать вопрос о предъявлении серии исков к частным финансовым институтам Запада (прежде всего банкам) в случае участия последних в экспроприации суверенных российских активов", - добавил он. Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в четверг подтвердила, что Еврокомиссия предлагает заморозить активы РФ на постоянной основе без продления каждые шесть месяцев. Газета Financial Times 7 декабря сообщила, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут быть заблокированы навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе пункт, согласно которому такие решения возможно принять без достижения единогласия стран-членов. Венгерское представительство в Евросоюзе выступило против изменения процедуры заморозки активов РФ, поскольку оно не имеет юридической основы. Еврокомиссия также пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Конфискация резервов РФ станет разрушительной для всей системы международного торгового и коммерческого права, "которая и так сегодня переживает не лучшие дни", заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"В последние месяцы мы все стали свидетелями лихорадочных попыток руководства Евросоюза найти любые способы, которые бы оправдывали хоть какую-то юридическую правомерность конфискации (а точнее - грабежа) замороженных в европейских юрисдикциях суверенных активов России", - сказал он журналу "Эксперт".
"Очевидно, что, если такие действия произойдут, они будут иметь самые разрушительные последствия для всей системы международного торгового и коммерческого права, которая и так сегодня переживает не лучшие дни (наиболее яркий пример - полный паралич Всемирной торговой организации)", - продолжил Костин.
Глава ВТБ отметил, что Россия должна быть более активна в использовании имеющихся юридических механизмов.
"Например, есть все основания инициировать запрос о консультативном заключении Международного суда ООН относительно односторонних антироссийских экономических санкций, принятых без одобрения ООН. Следовало бы также проработать вопрос о предъявлении серии исков к частным финансовым институтам Запада (прежде всего банкам) в случае участия последних в экспроприации суверенных российских активов", - добавил он.
Представитель Еврокомиссии Паула Пиньо в четверг подтвердила, что Еврокомиссия предлагает заморозить активы РФ на постоянной основе без продления каждые шесть месяцев. Газета Financial Times 7 декабря сообщила, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут быть заблокированы навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе пункт, согласно которому такие решения возможно принять без достижения единогласия стран-членов. Венгерское представительство в Евросоюзе выступило против изменения процедуры заморозки активов РФ, поскольку оно не имеет юридической основы.
Еврокомиссия также пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал воровством предложение Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для Киева и не исключил подачу обращения в суд в случае принятия такого решения.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
 
