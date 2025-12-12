Глава МИД Франции высказался о блокировке ЕС российских активов

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПАРИЖ, 12 дек - ПРАЙМ. Евросоюз намерен заблокировать российские активы настолько, насколько это будет необходимо, заявил в пятницу глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. Ранее газета Financial Times сообщала, что страны ЕС хотят скорее принять решение о бессрочной блокировке российских активов, чтобы обеспечить Брюсселю влияние на ход мирных переговоров и обойти сопротивление Венгрии перед саммитом европейских лидеров. Издание отмечало, что российские активы, замороженные в ЕС, могут заблокировать навсегда без принципа единогласия. "Сегодня европейцы примут решение лишить Россию активов на сумму в 200 миллиардов евро, которые сейчас находятся в Европе, на столько времени, сколько будет необходимо...", - сказал Барро в эфире радиостанции Franceinfo, вновь заявив о неких "репарациях" со стороны РФ. РФ не раза заявляла, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством российских активов. По словам министра, это значимое решение, поскольку ранее странам ЕС приходилось каждые полгода единогласно продлевать заморозку активов РФ. Такой механизм предполагал, что если вдруг одна страна выступила бы против, то Москва могла в любой момент получить эти средства обратно, пояснил он. "В последние недели мы хорошо видели, что у других, помимо европейцев, возникало желание решать за нас судьбу и назначение (активов РФ - ред.). А поскольку европейцы не хотят никому позволять решать за них, ... мы решили заблокировать эти суммы настолько, насколько необходимо. И отталкиваясь от этого, можно сделать много вещей, в том числе создать пакет финансирования, который сейчас активно обсуждается в Брюсселе и который может быть завершен в конце следующей недели, чтобы защитить Украину от любых трудностей в течение минимум двух лет", - сказал министр. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
ПАРИЖ, 12 дек - ПРАЙМ. Евросоюз намерен заблокировать российские активы настолько, насколько это будет необходимо, заявил в пятницу глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.
Ранее газета Financial Times сообщала, что страны ЕС хотят скорее принять решение о бессрочной блокировке российских активов, чтобы обеспечить Брюсселю влияние на ход мирных переговоров и обойти сопротивление Венгрии перед саммитом европейских лидеров. Издание отмечало, что российские активы, замороженные в ЕС, могут заблокировать навсегда без принципа единогласия.
"Сегодня европейцы примут решение лишить Россию активов на сумму в 200 миллиардов евро, которые сейчас находятся в Европе, на столько времени, сколько будет необходимо...", - сказал Барро в эфире радиостанции Franceinfo, вновь заявив о неких "репарациях" со стороны РФ.
РФ не раза заявляла, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством российских активов.
Посольство Бельгии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
"Нам придется": в Бельгии сделали тяжелое признание о российских активах
05:08
По словам министра, это значимое решение, поскольку ранее странам ЕС приходилось каждые полгода единогласно продлевать заморозку активов РФ. Такой механизм предполагал, что если вдруг одна страна выступила бы против, то Москва могла в любой момент получить эти средства обратно, пояснил он.
"В последние недели мы хорошо видели, что у других, помимо европейцев, возникало желание решать за нас судьбу и назначение (активов РФ - ред.). А поскольку европейцы не хотят никому позволять решать за них, ... мы решили заблокировать эти суммы настолько, насколько необходимо. И отталкиваясь от этого, можно сделать много вещей, в том числе создать пакет финансирования, который сейчас активно обсуждается в Брюсселе и который может быть завершен в конце следующей недели, чтобы защитить Украину от любых трудностей в течение минимум двух лет", - сказал министр.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Премьер Бельгии назвал воровством предложение ЕС использовать активы России
10 декабря, 20:37
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
 
