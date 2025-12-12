Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин и Эрдоган обсудили попытки ЕС по изъятию российских активов - 12.12.2025
Путин и Эрдоган обсудили попытки ЕС по изъятию российских активов
Путин и Эрдоган обсудили попытки ЕС по изъятию российских активов - 12.12.2025, ПРАЙМ
Путин и Эрдоган обсудили попытки ЕС по изъятию российских активов
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили попытки европейцев по изъятию российских активов, сообщил пресс-секретарь... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T14:28+0300
2025-12-12T14:52+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865478587_0:329:2916:1969_1920x0_80_0_0_1ad6aad7841637049f249fcc4194d7ea.jpg
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили попытки европейцев по изъятию российских активов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча президентов России и Турции прошла в пятницу в Ашхабаде при участии делегаций двух стран, встреча продолжалась 40 минут. "Обменялись мнениями по устремлениям европейцев, значит, устроить грандиозное жульничество с российскими активами. Президент дал соответствующую хорошо всем известную оценку", - сказал Песков журналистам. Путин в пятницу работает в Ашхабаде. Глава российского государства поучаствовал в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. В графике российского президента также ряд международных встреч. Уже состоялись переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
14:28 12.12.2025 (обновлено: 14:52 12.12.2025)
 
Путин и Эрдоган обсудили попытки ЕС по изъятию российских активов

Песков: Путин и Эрдоган обсудили попытки европейцев по изъятию российских активов

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде. 12 декабря 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде. 12 декабря 2025 - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Ашхабаде. 12 декабря 2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили попытки европейцев по изъятию российских активов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча президентов России и Турции прошла в пятницу в Ашхабаде при участии делегаций двух стран, встреча продолжалась 40 минут.
"Обменялись мнениями по устремлениям европейцев, значит, устроить грандиозное жульничество с российскими активами. Президент дал соответствующую хорошо всем известную оценку", - сказал Песков журналистам.
Путин в пятницу работает в Ашхабаде. Глава российского государства поучаствовал в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.
В графике российского президента также ряд международных встреч. Уже состоялись переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Посольство Бельгии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
"Нам придется": в Бельгии сделали тяжелое признание о российских активах
Заголовок открываемого материала