Путин и Эрдоган обсудили попытки ЕС по изъятию российских активов

2025-12-12T14:28+0300
2025-12-12T14:28+0300
2025-12-12T14:52+0300
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили попытки европейцев по изъятию российских активов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча президентов России и Турции прошла в пятницу в Ашхабаде при участии делегаций двух стран, встреча продолжалась 40 минут. "Обменялись мнениями по устремлениям европейцев, значит, устроить грандиозное жульничество с российскими активами. Президент дал соответствующую хорошо всем известную оценку", - сказал Песков журналистам. Путин в пятницу работает в Ашхабаде. Глава российского государства поучаствовал в форуме, посвящённом Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. В графике российского президента также ряд международных встреч. Уже состоялись переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым, а также с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
