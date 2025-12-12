Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак прокомментировал попытки ЕС изъять российские активы - 12.12.2025
Новак прокомментировал попытки ЕС изъять российские активы
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Незаконное изъятие российских активов Евросоюзом абсолютно неприемлемо для России, ЦБ делает всё, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, прокомментировал вице-премьер Александр Новак. Банк России в пятницу утром сообщил, что сегодня подаст иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Сумма иска грозит быть колоссальной - минимум 200 миллиардов евро. "Мы делаем всё, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, в том числе Центральный банк. Потому что незаконное изъятие абсолютно неприемлемо для нас", - прокомментировал он RT.
14:38 12.12.2025
 
Новак прокомментировал попытки ЕС изъять российские активы

Вице-премьер Новак: незаконное изъятие российских активов ЕС неприемлемо для РФ

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Александр Новак
Александр Новак. Архивное фото
Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Незаконное изъятие российских активов Евросоюзом абсолютно неприемлемо для России, ЦБ делает всё, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, прокомментировал вице-премьер Александр Новак.
Банк России в пятницу утром сообщил, что сегодня подаст иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Сумма иска грозит быть колоссальной - минимум 200 миллиардов евро.
"Мы делаем всё, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, в том числе Центральный банк. Потому что незаконное изъятие абсолютно неприемлемо для нас", - прокомментировал он RT.
"Нам придется": в Бельгии сделали тяжелое признание о российских активах
