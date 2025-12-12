https://1prime.ru/20251212/aktivy-865477944.html
Новак прокомментировал попытки ЕС изъять российские активы
Новак прокомментировал попытки ЕС изъять российские активы - 12.12.2025, ПРАЙМ
Новак прокомментировал попытки ЕС изъять российские активы
Незаконное изъятие российских активов Евросоюзом абсолютно неприемлемо для России, ЦБ делает всё, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, прокомментировал... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T14:38+0300
2025-12-12T14:38+0300
2025-12-12T14:38+0300
экономика
финансы
россия
москва
александр новак
ес
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/82730/62/827306245_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_3ac79f348e2139a4049bdf2ea195fc5f.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Незаконное изъятие российских активов Евросоюзом абсолютно неприемлемо для России, ЦБ делает всё, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, прокомментировал вице-премьер Александр Новак. Банк России в пятницу утром сообщил, что сегодня подаст иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Сумма иска грозит быть колоссальной - минимум 200 миллиардов евро. "Мы делаем всё, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, в том числе Центральный банк. Потому что незаконное изъятие абсолютно неприемлемо для нас", - прокомментировал он RT.
https://1prime.ru/20251212/belgiya-865457911.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82730/62/827306245_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9dc2438ad9c7a87ffd8eaab00a8b0da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, москва, александр новак, ес, замороженные российские активы
Экономика, Финансы, РОССИЯ, МОСКВА, Александр Новак, ЕС, замороженные российские активы
Новак прокомментировал попытки ЕС изъять российские активы
Вице-премьер Новак: незаконное изъятие российских активов ЕС неприемлемо для РФ