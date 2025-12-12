https://1prime.ru/20251212/aktivy-865477944.html

Новак прокомментировал попытки ЕС изъять российские активы

Новак прокомментировал попытки ЕС изъять российские активы - 12.12.2025, ПРАЙМ

Новак прокомментировал попытки ЕС изъять российские активы

Незаконное изъятие российских активов Евросоюзом абсолютно неприемлемо для России, ЦБ делает всё, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, прокомментировал... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T14:38+0300

2025-12-12T14:38+0300

2025-12-12T14:38+0300

экономика

финансы

россия

москва

александр новак

ес

замороженные российские активы

https://cdnn.1prime.ru/img/82730/62/827306245_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_3ac79f348e2139a4049bdf2ea195fc5f.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Незаконное изъятие российских активов Евросоюзом абсолютно неприемлемо для России, ЦБ делает всё, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, прокомментировал вице-премьер Александр Новак. Банк России в пятницу утром сообщил, что сегодня подаст иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Сумма иска грозит быть колоссальной - минимум 200 миллиардов евро. "Мы делаем всё, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, в том числе Центральный банк. Потому что незаконное изъятие абсолютно неприемлемо для нас", - прокомментировал он RT.

https://1prime.ru/20251212/belgiya-865457911.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, москва, александр новак, ес, замороженные российские активы