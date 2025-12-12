https://1prime.ru/20251212/aktivy-865494723.html

Глава Евросовета назвал сроки заморозки российских активов

Глава Евросовета назвал сроки заморозки российских активов - 12.12.2025, ПРАЙМ

Глава Евросовета назвал сроки заморозки российских активов

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил в соцсети X, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России. | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T21:23+0300

2025-12-12T21:23+0300

2025-12-12T21:35+0300

экономика

финансы

россия

украина

рф

киев

ес

евросовет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863862801_0:150:3031:1855_1920x0_80_0_0_dc4bddf3073f9475cdb86710ab7c25eb.jpg

БРЮССЕЛЬ, 12 дек - ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил в соцсети X, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России. Ранее газета Financial Times сообщила о том, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут быть заблокированы навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе пункт, согласно которому такие решения можно принимать без достижения единогласия стран-членов. "На октябрьском заседании Европейского совета лидеры ЕС обязались сохранять заморозку российских активов до тех пор, пока Россия не прекратит, по их словам, войну агрессии против Украины и не компенсирует причинённый ущерб. Сегодня мы выполнили это обязательство", - сказал он. Глава евродипломатии Кая Каллас уточнила, что объём российских активов, на неопределённый срок замороженных в ЕС 12 декабря, составляет 210 миллиардов евро.Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

https://1prime.ru/20251212/aktivy-865477944.html

украина

рф

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, украина, рф, киев, ес, евросовет