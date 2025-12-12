Глава Евросовета назвал сроки заморозки российских активов
Антониу Кошта. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 дек - ПРАЙМ. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил в соцсети X, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
Ранее газета Financial Times сообщила о том, что российские активы, замороженные в Евросоюзе, могут быть заблокированы навсегда, поскольку европейские чиновники обнаружили в своей законодательной базе пункт, согласно которому такие решения можно принимать без достижения единогласия стран-членов.
"На октябрьском заседании Европейского совета лидеры ЕС обязались сохранять заморозку российских активов до тех пор, пока Россия не прекратит, по их словам, войну агрессии против Украины и не компенсирует причинённый ущерб. Сегодня мы выполнили это обязательство", - сказал он.
Глава евродипломатии Кая Каллас уточнила, что объём российских активов, на неопределённый срок замороженных в ЕС 12 декабря, составляет 210 миллиардов евро.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.