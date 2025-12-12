Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Рвет в клочья": на западе высказались об афере ЕС с активами России - 12.12.2025
"Рвет в клочья": на западе высказались об афере ЕС с активами России
"Рвет в клочья": на западе высказались об афере ЕС с активами России - 12.12.2025, ПРАЙМ
"Рвет в клочья": на западе высказались об афере ЕС с активами России
ЕС нарушает собственные законы, пытаясь украсть активы России, отметил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X. | 12.12.2025, ПРАЙМ
в мире, финансы, бельгия, ес, euroclear, москва, киев
В мире, Финансы, БЕЛЬГИЯ, ЕС, Euroclear, МОСКВА, Киев
23:02 12.12.2025
 
"Рвет в клочья": на западе высказались об афере ЕС с активами России

Пилкингтон: Евросоюз нарушает свои же законы, пытаясь конфисковать активы России

Флаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. ЕС нарушает собственные законы, пытаясь украсть активы России, отметил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
"Сегодня ЕС просто рвет в клочья Европейские законы из-за замороженных российских активов, которые он все равно не может потратить", — обрушился он с критикой.
Пилкингтон также заметил, что союз может столкнуться с "началом конца", если не сменит руководство и не примет новый политический курс.
С начала спецоперации Евросоюз и G7 заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах Euroclear.
В ответ Москва ограничила возможности вывода активов иностранных инвесторов из недружественных стран, разместив доходы на специальных счетах типа "С". Вывод средств возможен только с разрешения специальной правительственной комиссии.
ЕС, который обещал поддерживать Киев, насколько это потребуется, исчерпал все имеющиеся ресурсы и не готов выделять средства из своего бюджета. Поэтому Еврокомиссия ищет согласие Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в качестве так называемого репарационного кредита. Предполагается, что Украина вернет его после завершения конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Власти Бельгии пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Барт де Вевер в среду назвал предложение использовать замороженные российские активы для Киева воровством и не исключил, что Бельгия может подать иск в суд, если это решение будет принято.
В мире Финансы БЕЛЬГИЯ ЕС Euroclear МОСКВА Киев
 
 
