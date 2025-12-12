https://1prime.ru/20251212/aktivy-865496544.html

"Рвет в клочья": на западе высказались об афере ЕС с активами России

"Рвет в клочья": на западе высказались об афере ЕС с активами России - 12.12.2025

"Рвет в клочья": на западе высказались об афере ЕС с активами России

ЕС нарушает собственные законы, пытаясь украсть активы России, отметил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X. | 12.12.2025

МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. ЕС нарушает собственные законы, пытаясь украсть активы России, отметил экономист Филип Пилкингтон в соцсети X."Сегодня ЕС просто рвет в клочья Европейские законы из-за замороженных российских активов, которые он все равно не может потратить", — обрушился он с критикой.Пилкингтон также заметил, что союз может столкнуться с "началом конца", если не сменит руководство и не примет новый политический курс.С начала спецоперации Евросоюз и G7 заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах Euroclear.В ответ Москва ограничила возможности вывода активов иностранных инвесторов из недружественных стран, разместив доходы на специальных счетах типа "С". Вывод средств возможен только с разрешения специальной правительственной комиссии.ЕС, который обещал поддерживать Киев, насколько это потребуется, исчерпал все имеющиеся ресурсы и не готов выделять средства из своего бюджета. Поэтому Еврокомиссия ищет согласие Бельгии на использование российских активов.Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в качестве так называемого репарационного кредита. Предполагается, что Украина вернет его после завершения конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".Власти Бельгии пока отказываются выполнить это требование ЕС. Премьер-министр Барт де Вевер в среду назвал предложение использовать замороженные российские активы для Киева воровством и не исключил, что Бельгия может подать иск в суд, если это решение будет принято.

