https://1prime.ru/20251212/alternativy-865454182.html

Названы самые популярные альтернативы вкладам

Названы самые популярные альтернативы вкладам - 12.12.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные альтернативы вкладам

Наиболее популярными альтернативами вкладам для сбережений на сумму 100-300 тысяч рублей стали инструменты накопительного страхования жизни (НСЖ) и программы... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T01:15+0300

2025-12-12T01:15+0300

2025-12-12T01:15+0300

финансы

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865454182.jpg?1765491306

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Наиболее популярными альтернативами вкладам для сбережений на сумму 100-300 тысяч рублей стали инструменты накопительного страхования жизни (НСЖ) и программы долгосрочных сбережений (ПДС) – их доля в накоплениях россиян за последние полгода выросла более чем в два раза, рассказали РИА Новости эксперты онлайн-платформы для семейных финансовых консультантов "Инссмарт". "Анализ продаж на платформе "Инссмарт" показывает, что за последний год меняется структура спроса потребителей финансовых продуктов. Если всего полгода назад структура продаж выглядела как: 85% — вклады, 5% — НСЖ, 10% — ПДС, то сегодня она в системе накопительных продуктов выглядит совершенно иначе: лишь 65% продаж приходится на вклады, 7% — на накопительное страхование жизни (НСЖ) и 28% — на систему долгосрочных сбережений (ПДС)", - сообщили эксперты. При этом средний срок инвестиций составляет от 1 до 3 лет, а средняя сумма вложений — 100–300 тысяч рублей. В этом консультанты видят тенденцию к диверсификации и росту интереса к альтернативным инструментам. "Россияне видят смысл в программах с накоплением: они позволяют получать гарантированный доход от понятного источника, с прозрачным налогообложением, прогнозируемой доходностью и возможностью реинвестирования", - прокомментировал сооснователь платформы Артур Коломиец. "Думаю, что в будущем интерес к таким инструментам будет только расти. Финансовая грамотность населения повышается, и люди, инвестирующие даже небольшие накопления, будут выбирать разнообразные инструменты от разных поставщиков финансового рынка, не ограничиваться только депозитами или одним страхованием", – добавил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия