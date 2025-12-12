https://1prime.ru/20251212/alternativy-865454182.html
Названы самые популярные альтернативы вкладам
Названы самые популярные альтернативы вкладам
финансы
россия
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Наиболее популярными альтернативами вкладам для сбережений на сумму 100-300 тысяч рублей стали инструменты накопительного страхования жизни (НСЖ) и программы долгосрочных сбережений (ПДС) – их доля в накоплениях россиян за последние полгода выросла более чем в два раза, рассказали РИА Новости эксперты онлайн-платформы для семейных финансовых консультантов "Инссмарт".
"Анализ продаж на платформе "Инссмарт" показывает, что за последний год меняется структура спроса потребителей финансовых продуктов. Если всего полгода назад структура продаж выглядела как: 85% — вклады, 5% — НСЖ, 10% — ПДС, то сегодня она в системе накопительных продуктов выглядит совершенно иначе: лишь 65% продаж приходится на вклады, 7% — на накопительное страхование жизни (НСЖ) и 28% — на систему долгосрочных сбережений (ПДС)", - сообщили эксперты.
При этом средний срок инвестиций составляет от 1 до 3 лет, а средняя сумма вложений — 100–300 тысяч рублей. В этом консультанты видят тенденцию к диверсификации и росту интереса к альтернативным инструментам.
"Россияне видят смысл в программах с накоплением: они позволяют получать гарантированный доход от понятного источника, с прозрачным налогообложением, прогнозируемой доходностью и возможностью реинвестирования", - прокомментировал сооснователь платформы Артур Коломиец.
"Думаю, что в будущем интерес к таким инструментам будет только расти. Финансовая грамотность населения повышается, и люди, инвестирующие даже небольшие накопления, будут выбирать разнообразные инструменты от разных поставщиков финансового рынка, не ограничиваться только депозитами или одним страхованием", – добавил он.
