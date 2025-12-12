https://1prime.ru/20251212/analitik-865461745.html

Аналитик рассказал о риске роста экспорта из Китая

Аналитик рассказал о риске роста экспорта из Китая - 12.12.2025, ПРАЙМ

Аналитик рассказал о риске роста экспорта из Китая

Мировая торговля рискует "играть с нулевой суммой" из-за стремительного роста экспорта из Китая: усиление позиций Поднебесной на мировых рынках грозит вытеснить | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T07:34+0300

2025-12-12T07:34+0300

2025-12-12T07:34+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

сша

япония

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865461745.jpg?1765514070

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Мировая торговля рискует "играть с нулевой суммой" из-за стремительного роста экспорта из Китая: усиление позиций Поднебесной на мировых рынках грозит вытеснить оттуда компании из других стран, рассказал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Согласно последним данным, экспорт из Китая в ноябре увеличился на 5,9% в годовом выражении, превысив 330 миллиардов долларов. При этом в январе-ноябре чистые доходы от торговли суммарно составили 111,7 миллиарда долларов. "Китай сегодня активно работает на нишах, в которых раньше доминировали развитые страны, начиная от фармацевтики и заканчивая электромобилями и станками ЧПУ. В таких условиях мировая торговля превращается в игру с нулевой суммой", - отметил эксперт. Таким образом, если китайские производители расширяют свое производство, компании, например, из США, Евросоюза, Японии и других стран постепенно "вытесняются" с рынка, объяснил аналитик. При этом в случае неспособности зарубежных компаний составить китайским конкуренцию на рынке, промышленность в других странах рискует войти в фазу стагнации, предупредил Лысенко. В свою очередь, сокращение промпроизводства может негативно повлиять как на занятость, так и на уровень жизни населения в целом. "Это уже фактор нарастания запроса электората на усиление правительствами протекционистских мер, а также почва для усиления социальной напряженности и сдвига медианного избирателя в сторону более радикальных партий и кандидатов со всеми из этого вытекающими", - заключил эксперт.

китай

сша

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, китай, сша, япония, ес