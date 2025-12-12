Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Мировая торговля рискует "играть с нулевой суммой" из-за стремительного роста экспорта из Китая: усиление позиций Поднебесной на мировых рынках грозит вытеснить оттуда компании из других стран, рассказал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко. Согласно последним данным, экспорт из Китая в ноябре увеличился на 5,9% в годовом выражении, превысив 330 миллиардов долларов. При этом в январе-ноябре чистые доходы от торговли суммарно составили 111,7 миллиарда долларов. "Китай сегодня активно работает на нишах, в которых раньше доминировали развитые страны, начиная от фармацевтики и заканчивая электромобилями и станками ЧПУ. В таких условиях мировая торговля превращается в игру с нулевой суммой", - отметил эксперт. Таким образом, если китайские производители расширяют свое производство, компании, например, из США, Евросоюза, Японии и других стран постепенно "вытесняются" с рынка, объяснил аналитик. При этом в случае неспособности зарубежных компаний составить китайским конкуренцию на рынке, промышленность в других странах рискует войти в фазу стагнации, предупредил Лысенко. В свою очередь, сокращение промпроизводства может негативно повлиять как на занятость, так и на уровень жизни населения в целом. "Это уже фактор нарастания запроса электората на усиление правительствами протекционистских мер, а также почва для усиления социальной напряженности и сдвига медианного избирателя в сторону более радикальных партий и кандидатов со всеми из этого вытекающими", - заключил эксперт.
07:34 12.12.2025
 
Аналитик рассказал о риске роста экспорта из Китая

Аналитик Лысенко: рост экспорта из Китая грозит мировой торговле "играть с нулевой суммой"

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Мировая торговля рискует "играть с нулевой суммой" из-за стремительного роста экспорта из Китая: усиление позиций Поднебесной на мировых рынках грозит вытеснить оттуда компании из других стран, рассказал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.
Согласно последним данным, экспорт из Китая в ноябре увеличился на 5,9% в годовом выражении, превысив 330 миллиардов долларов. При этом в январе-ноябре чистые доходы от торговли суммарно составили 111,7 миллиарда долларов.
"Китай сегодня активно работает на нишах, в которых раньше доминировали развитые страны, начиная от фармацевтики и заканчивая электромобилями и станками ЧПУ. В таких условиях мировая торговля превращается в игру с нулевой суммой", - отметил эксперт.
Таким образом, если китайские производители расширяют свое производство, компании, например, из США, Евросоюза, Японии и других стран постепенно "вытесняются" с рынка, объяснил аналитик.
При этом в случае неспособности зарубежных компаний составить китайским конкуренцию на рынке, промышленность в других странах рискует войти в фазу стагнации, предупредил Лысенко. В свою очередь, сокращение промпроизводства может негативно повлиять как на занятость, так и на уровень жизни населения в целом.
"Это уже фактор нарастания запроса электората на усиление правительствами протекционистских мер, а также почва для усиления социальной напряженности и сдвига медианного избирателя в сторону более радикальных партий и кандидатов со всеми из этого вытекающими", - заключил эксперт.
 
