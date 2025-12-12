https://1prime.ru/20251212/analitiki-865495415.html
Аналитики ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю
Аналитики ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю - 12.12.2025, ПРАЙМ
Аналитики ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю
Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню и доллару, а евро немного... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T22:13+0300
2025-12-12T22:13+0300
2025-12-12T22:13+0300
экономика
рынок
акции
сша
рф
украина
владимир евстифеев
владимир чернов
мосбиржа
"бкс мир инвестиций"
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/65/841356574_0:77:2400:1427_1920x0_80_0_0_d7209ea3309b477783a8d378d21f8d4c.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню и доллару, а евро немного ослабеет к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 2% до 2806 пункта. Цена на нефть марки Brent при этом повысится в пределах на 0,5 доллара и составит 61,6 доллара за баррель, курс евро на форексе снизится в пределах 0,5 цента - до 1,17 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 2 копейки и составит 11,26 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 55 копеек, до 80,28 рубля, евро снизится на 8 копеек, до 93,48 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка "Переговорный процесс по Украине продвигается, в эти выходные в Париже ожидается встреча представителей США, Европы и Украины. Ждем новых сигналов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Крепнет уверенность в том, что на заседании 19 декабря ЦБ понизит ключевую ставку как минимум на 50 базисных пунктов - до 16%, добавил он. "ЦБ РФ 19 декабря рассмотрит несколько вариантов решений по ключевой ставке – от сохранения на текущем уровне до снижения на 100 базисных пунктов, и в итоге примет решение снизить ставку до 16%. Несмотря на заметное отклонение инфляции вниз от базового прогноза в 2025 году, регулятор продолжит беспокоится по поводу повышенных инфляционных ожиданий, в которых уже разглядел проявление вторичных эффектов от будущего повышения НДС", - комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Настроения на мировых рынках улучшаются, основные фондовые индексы вновь близки к историческим рекордам. Прошедшее заседание ФРС США прошло чуть хуже ожиданий инвесторов. Размер базовой процентной ставки был понижен на 25 базисных пунктов, однако риторика главы Федрезерва была сдержанной. Фраза о том, что текущий уровень ставок близок к нейтральному идет вразрез с прогнозом рынка о еще двух снижениях базовой ставки по 25 базисных пунктов в следующем году", - рассказал Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Тем не менее инвесторы активно переключаются на акции реальных секторов экономики, которые существенно отстают в стоимости по сравнению с технологическим сегментом, добавил он. "Глобальный рынок на предстоящей неделе будет отыгрывать целый ряд статистики из США. В центре внимания будут ноябрьские данные по американскому рынку труда и по инфляции. Есть риски того, что выходящая статистика усилит у инвесторов сомнения в перспективах дальнейшего снижения ставки ФРС. На этом фоне фондовые индексы США рискуют снизиться, а фьючерсы Brent – на время уйти ближе к 60 долларам. Инвесторы в ближайшие дни также обратят внимание на итоги заседания ЕЦБ", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Рубль поищет направление движения На следующей неделе на валютном рынке ожидается небольшая волатильность: курс доллара к рублю будет колебаться в диапазоне 80–84 рублей, евро — в районе 93–94 рублей, а юань — около 11,2–11,4 рубля, рассчитывает Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". Юань, вероятно, проведет в диапазоне 11,20-11,50 рубля, считает Григорьев. "Снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет являться дополнительным негативным фактором для российской валюты", - полагает он. Рубль, скорее всего, продолжит ослабление на фоне все более активного спроса на импорт и валюту перед праздниками, считает Шепелев. Динамика индексов Следующей неделе индекс Мосбиржи с высокой вероятностью останется в коридоре умеренного роста и консолидации вблизи текущих уровней 2750-2850, отражая баланс между ожиданиями предновогоднего ралли и фиксацией прибыли на дивидендных историях, комментирует Вишневский. Может реализоваться "Санта-ралли", как было годом ранее, и индекс Мосбиржи способен вырасти к 2850 пунктов, считает Григорьев. Российские активы, тем не менее, продолжат расти в цене, прогнозирует Вайсберг. "Индекс Мосбиржи при сохранении геополитического оптимизма на будущей неделе может прорваться к 2800 пунктов и попытаться закрепиться выше", - считает Шепелев. "Базовый сценарий на следующую неделю это сохранение повышенной волатильности с попытками закрепиться выше недавних максимумов. Логичным выглядит коридор 2700–2850 пунктов с тяготением к верхней границе, если новостной фон по геополитике и санкциям останется нейтрально-позитивным", - заключил Владимир Чернов из Freedom Finance Global .
https://1prime.ru/20251212/reyter-865494404.html
сша
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/65/841356574_271:0:2400:1597_1920x0_80_0_0_d3f3132c6fbe779cda62f83dbea6185d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, сша, рф, украина, владимир евстифеев, владимир чернов, мосбиржа, "бкс мир инвестиций", федрезерв
Экономика, Рынок, Акции, США, РФ, УКРАИНА, Владимир Евстифеев, Владимир Чернов, Мосбиржа, "БКС Мир инвестиций", Федрезерв
Аналитики ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю
Аналитики ожидают роста российского рынка акций и ослабления рубля на следующей неделе
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню и доллару, а евро немного ослабеет к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости.
В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи
вырастет за следующую неделю на 2% до 2806 пункта.
Цена на нефть марки Brent при этом повысится в пределах на 0,5 доллара и составит 61,6 доллара за баррель, курс евро на форексе снизится в пределах 0,5 цента - до 1,17 доллара, оценивают аналитики.
Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 2 копейки и составит 11,26 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ
, поднимется на 55 копеек, до 80,28 рубля, евро снизится на 8 копеек, до 93,48 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты.
"Переговорный процесс по Украине
продвигается, в эти выходные в Париже
ожидается встреча представителей США
, Европы
и Украины. Ждем новых сигналов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций
".
Крепнет уверенность в том, что на заседании 19 декабря ЦБ понизит ключевую ставку как минимум на 50 базисных пунктов - до 16%, добавил он.
"ЦБ РФ 19 декабря рассмотрит несколько вариантов решений по ключевой ставке – от сохранения на текущем уровне до снижения на 100 базисных пунктов, и в итоге примет решение снизить ставку до 16%. Несмотря на заметное отклонение инфляции вниз от базового прогноза в 2025 году, регулятор продолжит беспокоится по поводу повышенных инфляционных ожиданий, в которых уже разглядел проявление вторичных эффектов от будущего повышения НДС", - комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион".
"Настроения на мировых рынках улучшаются, основные фондовые индексы вновь близки к историческим рекордам. Прошедшее заседание ФРС США прошло чуть хуже ожиданий инвесторов. Размер базовой процентной ставки был понижен на 25 базисных пунктов, однако риторика главы Федрезерва
была сдержанной. Фраза о том, что текущий уровень ставок близок к нейтральному идет вразрез с прогнозом рынка о еще двух снижениях базовой ставки по 25 базисных пунктов в следующем году", - рассказал Владимир Евстифеев
из банка "Зенит".
Тем не менее инвесторы активно переключаются на акции реальных секторов экономики, которые существенно отстают в стоимости по сравнению с технологическим сегментом, добавил он.
"Глобальный рынок на предстоящей неделе будет отыгрывать целый ряд статистики из США. В центре внимания будут ноябрьские данные по американскому рынку труда и по инфляции. Есть риски того, что выходящая статистика усилит у инвесторов сомнения в перспективах дальнейшего снижения ставки ФРС. На этом фоне фондовые индексы США рискуют снизиться, а фьючерсы Brent – на время уйти ближе к 60 долларам. Инвесторы в ближайшие дни также обратят внимание на итоги заседания ЕЦБ
", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Рубль поищет направление движения
На следующей неделе на валютном рынке ожидается небольшая волатильность: курс доллара к рублю будет колебаться в диапазоне 80–84 рублей, евро — в районе 93–94 рублей, а юань — около 11,2–11,4 рубля, рассчитывает Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер".
Юань, вероятно, проведет в диапазоне 11,20-11,50 рубля, считает Григорьев. "Снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет являться дополнительным негативным фактором для российской валюты", - полагает он.
Рубль, скорее всего, продолжит ослабление на фоне все более активного спроса на импорт и валюту перед праздниками, считает Шепелев.
Следующей неделе индекс Мосбиржи с высокой вероятностью останется в коридоре умеренного роста и консолидации вблизи текущих уровней 2750-2850, отражая баланс между ожиданиями предновогоднего ралли и фиксацией прибыли на дивидендных историях, комментирует Вишневский.
Может реализоваться "Санта-ралли", как было годом ранее, и индекс Мосбиржи способен вырасти к 2850 пунктов, считает Григорьев.
Российские активы, тем не менее, продолжат расти в цене, прогнозирует Вайсберг.
"Индекс Мосбиржи при сохранении геополитического оптимизма на будущей неделе может прорваться к 2800 пунктов и попытаться закрепиться выше", - считает Шепелев.
"Базовый сценарий на следующую неделю это сохранение повышенной волатильности с попытками закрепиться выше недавних максимумов. Логичным выглядит коридор 2700–2850 пунктов с тяготением к верхней границе, если новостной фон по геополитике и санкциям останется нейтрально-позитивным", - заключил Владимир Чернов
из Freedom Finance Global .
Страны ЕС согласовали заморозку российских активов, пишет Reuters