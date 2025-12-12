https://1prime.ru/20251212/analitiki-865495415.html

Аналитики ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и ослабления рубля к юаню и доллару, а евро немного ослабеет к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 2% до 2806 пункта. Цена на нефть марки Brent при этом повысится в пределах на 0,5 доллара и составит 61,6 доллара за баррель, курс евро на форексе снизится в пределах 0,5 цента - до 1,17 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю повысится на 2 копейки и составит 11,26 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, поднимется на 55 копеек, до 80,28 рубля, евро снизится на 8 копеек, до 93,48 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка "Переговорный процесс по Украине продвигается, в эти выходные в Париже ожидается встреча представителей США, Европы и Украины. Ждем новых сигналов", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир Инвестиций". Крепнет уверенность в том, что на заседании 19 декабря ЦБ понизит ключевую ставку как минимум на 50 базисных пунктов - до 16%, добавил он. "ЦБ РФ 19 декабря рассмотрит несколько вариантов решений по ключевой ставке – от сохранения на текущем уровне до снижения на 100 базисных пунктов, и в итоге примет решение снизить ставку до 16%. Несмотря на заметное отклонение инфляции вниз от базового прогноза в 2025 году, регулятор продолжит беспокоится по поводу повышенных инфляционных ожиданий, в которых уже разглядел проявление вторичных эффектов от будущего повышения НДС", - комментирует Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "Настроения на мировых рынках улучшаются, основные фондовые индексы вновь близки к историческим рекордам. Прошедшее заседание ФРС США прошло чуть хуже ожиданий инвесторов. Размер базовой процентной ставки был понижен на 25 базисных пунктов, однако риторика главы Федрезерва была сдержанной. Фраза о том, что текущий уровень ставок близок к нейтральному идет вразрез с прогнозом рынка о еще двух снижениях базовой ставки по 25 базисных пунктов в следующем году", - рассказал Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Тем не менее инвесторы активно переключаются на акции реальных секторов экономики, которые существенно отстают в стоимости по сравнению с технологическим сегментом, добавил он. "Глобальный рынок на предстоящей неделе будет отыгрывать целый ряд статистики из США. В центре внимания будут ноябрьские данные по американскому рынку труда и по инфляции. Есть риски того, что выходящая статистика усилит у инвесторов сомнения в перспективах дальнейшего снижения ставки ФРС. На этом фоне фондовые индексы США рискуют снизиться, а фьючерсы Brent – на время уйти ближе к 60 долларам. Инвесторы в ближайшие дни также обратят внимание на итоги заседания ЕЦБ", - отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Рубль поищет направление движения На следующей неделе на валютном рынке ожидается небольшая волатильность: курс доллара к рублю будет колебаться в диапазоне 80–84 рублей, евро — в районе 93–94 рублей, а юань — около 11,2–11,4 рубля, рассчитывает Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". Юань, вероятно, проведет в диапазоне 11,20-11,50 рубля, считает Григорьев. "Снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет являться дополнительным негативным фактором для российской валюты", - полагает он. Рубль, скорее всего, продолжит ослабление на фоне все более активного спроса на импорт и валюту перед праздниками, считает Шепелев. Динамика индексов Следующей неделе индекс Мосбиржи с высокой вероятностью останется в коридоре умеренного роста и консолидации вблизи текущих уровней 2750-2850, отражая баланс между ожиданиями предновогоднего ралли и фиксацией прибыли на дивидендных историях, комментирует Вишневский. Может реализоваться "Санта-ралли", как было годом ранее, и индекс Мосбиржи способен вырасти к 2850 пунктов, считает Григорьев. Российские активы, тем не менее, продолжат расти в цене, прогнозирует Вайсберг. "Индекс Мосбиржи при сохранении геополитического оптимизма на будущей неделе может прорваться к 2800 пунктов и попытаться закрепиться выше", - считает Шепелев. "Базовый сценарий на следующую неделю это сохранение повышенной волатильности с попытками закрепиться выше недавних максимумов. Логичным выглядит коридор 2700–2850 пунктов с тяготением к верхней границе, если новостной фон по геополитике и санкциям останется нейтрально-позитивным", - заключил Владимир Чернов из Freedom Finance Global .

