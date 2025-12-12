Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ отозвал лицензию у "Индустриального сберегательного банка" - 12.12.2025
ЦБ отозвал лицензию у "Индустриального сберегательного банка"
ЦБ отозвал лицензию у "Индустриального сберегательного банка" - 12.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ отозвал лицензию у "Индустриального сберегательного банка"
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Индустриального сберегательного банка", сообщил регулятор. | 12.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Индустриального сберегательного банка", сообщил регулятор."Банк России приказом от 12.12.2025 № ОД-2812 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк" АО КБ "ИС Банк", - сказано в сообщении.Указывается, что по величине активов кредитная организация занимала 225-е место в банковской системе Российской Федерации.Такое решение ЦБ принял, руководствуясь тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры."Банк России также аннулировал лицензию на осуществление АО КБ "ИС Банк" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", - добавляется в сообщении ЦБ.Там отметили, что "Индустриальный сберегательный банк" допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Деятельность кредитной организации в значительной степени ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам, указали в ЦБ. "Банк на системной основе недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости. Кроме того, банк проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот. Руководство и собственники кредитной организации не принимали действенных мер для снижения рисков", - говорится в сообщении.В регуляторе отметили, что информация о проводившихся в "ИС банке" операциях, имеющих признаки совершения противоправных деяний, будет направлена в правоохранительные органы."Приказом Банка России от 12.12.2025 № ОД-2813 в кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены", - добавили в регуляторе.
08:38 12.12.2025 (обновлено: 09:11 12.12.2025)
 
ЦБ отозвал лицензию у "Индустриального сберегательного банка"

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Индустриального сберегательного банка"

© РИА Новости . Григорий Сысоев
Флаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Индустриального сберегательного банка", сообщил регулятор.
"Банк России приказом от 12.12.2025 № ОД-2812 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк" АО КБ "ИС Банк", - сказано в сообщении.
Указывается, что по величине активов кредитная организация занимала 225-е место в банковской системе Российской Федерации.
Такое решение ЦБ принял, руководствуясь тем, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры.
"Банк России также аннулировал лицензию на осуществление АО КБ "ИС Банк" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг", - добавляется в сообщении ЦБ.
Там отметили, что "Индустриальный сберегательный банк" допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Деятельность кредитной организации в значительной степени ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам, указали в ЦБ. "Банк на системной основе недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости. Кроме того, банк проводил в крупных объемах подозрительные операции клиентов, направленные на вывод денежных средств в теневой оборот. Руководство и собственники кредитной организации не принимали действенных мер для снижения рисков", - говорится в сообщении.
В регуляторе отметили, что информация о проводившихся в "ИС банке" операциях, имеющих признаки совершения противоправных деяний, будет направлена в правоохранительные органы.
"Приказом Банка России от 12.12.2025 № ОД-2813 в кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены", - добавили в регуляторе.
 
Заголовок открываемого материала