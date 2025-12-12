https://1prime.ru/20251212/bastrykin-865459789.html
Бастрыкину доложат о нарушении прав жителей новосибирского села
2025-12-12T06:39+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865459789.jpg?1765510755
НОВОСИБИРСК, 12 дек - ПРАЙМ. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по поступившей на прямую линию президенту РФ информации о нарушении прав жителей села Быстровка Новосибирской области, которым, по их словам, много лет обещают, но так и не провели газ.
В минувший четверг в эфире "Первого канала" озвучено обращение жителей Новосибирской области, направленное на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным. Жители села Быстровка с населением более 1 тысячи человек просят провести газ. По их словам, газ обещали провести еще 11 лет назад, а сейчас власти отвечают, что село "нерентабельное", или что газификация будет, но только после 2030 года.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по данному факту проводится процессуальная проверка по статье 293 УК РФ (халатность). Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУСК России по Новосибирской области Долгалеву Е. Г. доложить о ходе процессуальной проверки", - говорится в сообщении в Telegram-канале Следственного комитета.
