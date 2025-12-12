Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нам придется": в Бельгии сделали тяжелое признание о российских активах - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251212/belgiya-865457911.html
"Нам придется": в Бельгии сделали тяжелое признание о российских активах
"Нам придется": в Бельгии сделали тяжелое признание о российских активах - 12.12.2025, ПРАЙМ
"Нам придется": в Бельгии сделали тяжелое признание о российских активах
Согласно данным агентства Reuters, вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что замороженные активы из России со временем придется... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T05:08+0300
2025-12-12T05:08+0300
россия
финансы
бельгия
украина
москва
ес
reuters
euroclear
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860705128_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c74c3147ec0ccdc5e6a46b84181d3e2.jpg
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Согласно данным агентства Reuters, вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что замороженные активы из России со временем придется использовать в интересах Украины. "В какой-то момент эти замороженные российские активы придется использовать (На нужды Украины — Прим. Ред.)", — отметил ван Петегем перед собиранием министров финансов стран еврозоны. Министр уточнил, что Бельгия не готова к принятию необдуманных решений и будет искать компромиссы только после достижения соответствующих договоренностей. Ситуация с активами РоссииПосле начала специальной военной операции Евросоюз и страны Большой семерки заблокировали около половины валютных резервов России. В ЕС находятся более 200 миллиардов евро, большая часть которых размещена в Euroclear. В ответ на это Москва ввела ограничительные меры: активы и доходы иностранных инвесторов из стран, признанных недружественными, аккумулируются на отдельных счетах типа "С". Проведение операций с ними возможно исключительно по решению специальной правительственной комиссии. Евросоюз, обещавший поддержку Украине на длительный срок, уже израсходовал все доступные ресурсы, однако страны союза не стремятся выделять средства из своих национальных бюджетов. Поэтому Еврокомиссия стремится получить согласие Бельгии на использование замороженных российский активов. Обсуждаемая сумма составляет от 185 до 210 миллиардов евро в виде репарационного кредита, который, как предполагается, Украина вернет после завершения конфликта, если Россия возместит материальный ущерб. Власти Бельгии пока отказываются удовлетворять требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал предложенный Еврокомиссией шаг в отношении замороженных российских активов воровством и предупредил, что могут быть предприняты судебные действия в случае реализации этого предложения.
https://1prime.ru/20251210/es-865418402.html
https://1prime.ru/20251208/ek-865323930.html
https://1prime.ru/20251205/aktivy-865232614.html
бельгия
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860705128_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_019093242833bee9afa05089ca38042b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, бельгия, украина, москва, ес, reuters, euroclear
РОССИЯ, Финансы, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, ЕС, Reuters, Euroclear
05:08 12.12.2025
 
"Нам придется": в Бельгии сделали тяжелое признание о российских активах

Бельгийский министр Ван Петегем: активы России придется потратить на помощь Киеву

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкПосольство Бельгии в Москве
Посольство Бельгии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Посольство Бельгии в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Согласно данным агентства Reuters, вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что замороженные активы из России со временем придется использовать в интересах Украины.
"В какой-то момент эти замороженные российские активы придется использовать (На нужды Украины — Прим. Ред.)", — отметил ван Петегем перед собиранием министров финансов стран еврозоны.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Многие страны ЕС разделяют позицию Бельгии по активам России, заявил Вевер
10 декабря, 21:57
Министр уточнил, что Бельгия не готова к принятию необдуманных решений и будет искать компромиссы только после достижения соответствующих договоренностей.

Ситуация с активами России

После начала специальной военной операции Евросоюз и страны Большой семерки заблокировали около половины валютных резервов России. В ЕС находятся более 200 миллиардов евро, большая часть которых размещена в Euroclear.
В ответ на это Москва ввела ограничительные меры: активы и доходы иностранных инвесторов из стран, признанных недружественными, аккумулируются на отдельных счетах типа "С". Проведение операций с ними возможно исключительно по решению специальной правительственной комиссии.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 08.12.2025
ЕК будет убеждать Бельгию дать согласие на использование российских активов
8 декабря, 15:49
Евросоюз, обещавший поддержку Украине на длительный срок, уже израсходовал все доступные ресурсы, однако страны союза не стремятся выделять средства из своих национальных бюджетов. Поэтому Еврокомиссия стремится получить согласие Бельгии на использование замороженных российский активов.
Обсуждаемая сумма составляет от 185 до 210 миллиардов евро в виде репарационного кредита, который, как предполагается, Украина вернет после завершения конфликта, если Россия возместит материальный ущерб.
Власти Бельгии пока отказываются удовлетворять требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал предложенный Еврокомиссией шаг в отношении замороженных российских активов воровством и предупредил, что могут быть предприняты судебные действия в случае реализации этого предложения.
Бельгия, Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 05.12.2025
Решение Бельгии по российским активам вызвало овации в парламенте
5 декабря, 04:52
 
РОССИЯФинансыБЕЛЬГИЯУКРАИНАМОСКВАЕСReutersEuroclear
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала