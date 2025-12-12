https://1prime.ru/20251212/belgiya-865457911.html

"Нам придется": в Бельгии сделали тяжелое признание о российских активах

МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Согласно данным агентства Reuters, вице-премьер и министр бюджета Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что замороженные активы из России со временем придется использовать в интересах Украины. "В какой-то момент эти замороженные российские активы придется использовать (На нужды Украины — Прим. Ред.)", — отметил ван Петегем перед собиранием министров финансов стран еврозоны. Министр уточнил, что Бельгия не готова к принятию необдуманных решений и будет искать компромиссы только после достижения соответствующих договоренностей. Ситуация с активами РоссииПосле начала специальной военной операции Евросоюз и страны Большой семерки заблокировали около половины валютных резервов России. В ЕС находятся более 200 миллиардов евро, большая часть которых размещена в Euroclear. В ответ на это Москва ввела ограничительные меры: активы и доходы иностранных инвесторов из стран, признанных недружественными, аккумулируются на отдельных счетах типа "С". Проведение операций с ними возможно исключительно по решению специальной правительственной комиссии. Евросоюз, обещавший поддержку Украине на длительный срок, уже израсходовал все доступные ресурсы, однако страны союза не стремятся выделять средства из своих национальных бюджетов. Поэтому Еврокомиссия стремится получить согласие Бельгии на использование замороженных российский активов. Обсуждаемая сумма составляет от 185 до 210 миллиардов евро в виде репарационного кредита, который, как предполагается, Украина вернет после завершения конфликта, если Россия возместит материальный ущерб. Власти Бельгии пока отказываются удовлетворять требование ЕС. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в среду назвал предложенный Еврокомиссией шаг в отношении замороженных российских активов воровством и предупредил, что могут быть предприняты судебные действия в случае реализации этого предложения.

