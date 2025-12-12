https://1prime.ru/20251212/belgiya-865489298.html

Бельгия назвала условие для изъятия российских активов, пишут СМИ

Бельгия назвала условие для изъятия российских активов, пишут СМИ - 12.12.2025, ПРАЙМ

Бельгия назвала условие для изъятия российских активов, пишут СМИ

Бельгия требует от стран Евросоюза аннулировать инвестиционные соглашения с РФ в обмен на конфискацию замороженных активов РФ, сообщил портал Euractiv со... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T18:24+0300

2025-12-12T18:24+0300

2025-12-12T18:24+0300

экономика

мировая экономика

россия

рф

бельгия

ес

euroclear

https://cdnn.1prime.ru/img/76358/81/763588183_0:376:4000:2626_1920x0_80_0_0_fcfa1b1d03bb2e81e2151cc9cb443d56.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Бельгия требует от стран Евросоюза аннулировать инвестиционные соглашения с РФ в обмен на конфискацию замороженных активов РФ, сообщил портал Euractiv со ссылкой на документы, к которым портал получил доступ. Портал отмечает, что Бельгия требует гарантии от стран ЕС в обмен на конфискацию замороженных активов РФ для помощи Киеву. По данным Euractiv , в ряде поправок к правовому проекту Еврокомиссии, который был впервые разослан послам ЕС на прошлой неделе, Бельгия отмечает, что гарантии для предоставления замороженных активов РФ для помощи Киеву должны быть "независимыми и автономными", чтобы они оставались в силе, даже если кредит для Украины будет признан недействительным. "Другие ключевые требования, которые выдвинула Бельгия, предусматривают, что страны ЕС покроют любые возможные юридические расходы, которые Москва может предъявить в отношении любого государства-члена (блока - ред.), а также что страны ЕС не будут заключать новые инвестиционные соглашения с Россией и аннулируют текущие (соглашения -ред.), а также множество других мер для защиты Бельгии от возможных ответных мер Москвы", - сообщает портал. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Москва уже готовит пакет ответных мер на случай изъятия в ЕС замороженных российских активов. Как она уточнила позже, характер российского ответа будет сюрпризом.

https://1prime.ru/20251212/evrokomissiya-865483014.html

рф

бельгия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, рф, бельгия, ес, euroclear