Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Путина в аэропорту Ашхабада - 12.12.2025
Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Путина в аэропорту Ашхабада
Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Путина в аэропорту Ашхабада - 12.12.2025, ПРАЙМ
Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Путина в аэропорту Ашхабада
Председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил президента РФ Владимира Путина в президентском терминале аэропорта Ашхабада. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T02:52+0300
2025-12-12T02:52+0300
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил президента РФ Владимира Путина в президентском терминале аэропорта Ашхабада. Политики обменялись крепким рукопожатием и обнялись. "Поздно так! Вы не спите!" - обратился к собеседнику Путин. В Ашхабаде сейчас 04.28 (02.28 мск). "Я не сплю, когда такие гости приезжают", - отозвался Бердымухамедов. Он поблагодарил Путина от имени президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и от себя лично за то, что российский лидер принял приглашение принять участие в торжествах. После этого Путин и Бердымухамедов сделали памятное фото и направились в гостиную для двусторонней встречи.
Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Путина в аэропорту Ашхабада

АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил президента РФ Владимира Путина в президентском терминале аэропорта Ашхабада.
Политики обменялись крепким рукопожатием и обнялись.
"Поздно так! Вы не спите!" - обратился к собеседнику Путин. В Ашхабаде сейчас 04.28 (02.28 мск).
"Я не сплю, когда такие гости приезжают", - отозвался Бердымухамедов.
Он поблагодарил Путина от имени президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и от себя лично за то, что российский лидер принял приглашение принять участие в торжествах.
После этого Путин и Бердымухамедов сделали памятное фото и направились в гостиную для двусторонней встречи.
 
