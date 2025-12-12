https://1prime.ru/20251212/berdymuhamedy-865455413.html
Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Путина в аэропорту Ашхабада
Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Путина в аэропорту Ашхабада - 12.12.2025, ПРАЙМ
Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Путина в аэропорту Ашхабада
Председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил президента РФ Владимира Путина в президентском терминале аэропорта Ашхабада. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T02:52+0300
2025-12-12T02:52+0300
2025-12-12T02:52+0300
экономика
россия
мировая экономика
туркмения
ашхабад
рф
владимир путин
сердар бердымухамедов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865455413.jpg?1765497131
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил президента РФ Владимира Путина в президентском терминале аэропорта Ашхабада.
Политики обменялись крепким рукопожатием и обнялись.
"Поздно так! Вы не спите!" - обратился к собеседнику Путин. В Ашхабаде сейчас 04.28 (02.28 мск).
"Я не сплю, когда такие гости приезжают", - отозвался Бердымухамедов.
Он поблагодарил Путина от имени президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и от себя лично за то, что российский лидер принял приглашение принять участие в торжествах.
После этого Путин и Бердымухамедов сделали памятное фото и направились в гостиную для двусторонней встречи.
туркмения
ашхабад
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, туркмения, ашхабад, рф, владимир путин, сердар бердымухамедов
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРКМЕНИЯ, Ашхабад, РФ, Владимир Путин, Сердар Бердымухамедов
АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил президента РФ Владимира Путина в президентском терминале аэропорта Ашхабада.
Политики обменялись крепким рукопожатием и обнялись.
"Поздно так! Вы не спите!" - обратился к собеседнику Путин. В Ашхабаде сейчас 04.28 (02.28 мск).
"Я не сплю, когда такие гости приезжают", - отозвался Бердымухамедов.
Он поблагодарил Путина от имени президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и от себя лично за то, что российский лидер принял приглашение принять участие в торжествах.
После этого Путин и Бердымухамедов сделали памятное фото и направились в гостиную для двусторонней встречи.