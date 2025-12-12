https://1prime.ru/20251212/berdymuhamedy-865455413.html

Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил Путина в аэропорту Ашхабада

Председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил президента РФ Владимира Путина в президентском терминале аэропорта Ашхабада.

АШХАБАД, 12 дек - ПРАЙМ. Председатель народного совета Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов лично встретил президента РФ Владимира Путина в президентском терминале аэропорта Ашхабада. Политики обменялись крепким рукопожатием и обнялись. "Поздно так! Вы не спите!" - обратился к собеседнику Путин. В Ашхабаде сейчас 04.28 (02.28 мск). "Я не сплю, когда такие гости приезжают", - отозвался Бердымухамедов. Он поблагодарил Путина от имени президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и от себя лично за то, что российский лидер принял приглашение принять участие в торжествах. После этого Путин и Бердымухамедов сделали памятное фото и направились в гостиную для двусторонней встречи.

