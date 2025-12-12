https://1prime.ru/20251212/bertolazi-865459975.html
Журналист Бертолази назвал орден Дружбы большим стимулом продолжать работу
Журналист Бертолази назвал орден Дружбы большим стимулом продолжать работу - 12.12.2025, ПРАЙМ
Журналист Бертолази назвал орден Дружбы большим стимулом продолжать работу
Получивший от президента России Владимира Путина орден Дружбы итальянский независимый журналист Элизео Бертолази, освещающий конфликт в Донбассе с 2014 года,... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T06:39+0300
2025-12-12T06:39+0300
2025-12-12T06:39+0300
общество
экономика
мировая экономика
донбасс
украина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865459975.jpg?1765510761
ЛУГАНСК, 12 дек - ПРАЙМ. Получивший от президента России Владимира Путина орден Дружбы итальянский независимый журналист Элизео Бертолази, освещающий конфликт в Донбассе с 2014 года, считает такую оценку большим стимулом продолжать свою работу.
В начале ноября Путин вручил Бертолази орден Дружбы, а в начале текущей недели подписал указ о приеме в российское гражданство.
"Прежде всего - это огромная радость, уникальная возможность, уникальная привилегия. Для меня это просто чудо, действительно. Это тоже, можно сказать, результат моих дел. Орден Дружбы для меня - признание моих работ в Донбассе, большой стимул продолжать", - прокомментировал Бертолази РИА Новости.
Он уточнил, что освещает конфликт в Донбассе с 2014 года и планирует работать и дальше в этом направлении.
Бертолази - независимый журналист, политолог и глава итальянского отделения "Международного движения русофилов". Он написал книгу "Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста", в которой собраны сотни его статей по истории украинского кризиса.
донбасс
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, донбасс, украина
Общество , Экономика, Мировая экономика, ДОНБАСС, УКРАИНА
Журналист Бертолази назвал орден Дружбы большим стимулом продолжать работу
Журналист Бертолази: орден Дружбы - большой стимул продолжать работу в Донбассе
ЛУГАНСК, 12 дек - ПРАЙМ. Получивший от президента России Владимира Путина орден Дружбы итальянский независимый журналист Элизео Бертолази, освещающий конфликт в Донбассе с 2014 года, считает такую оценку большим стимулом продолжать свою работу.
В начале ноября Путин вручил Бертолази орден Дружбы, а в начале текущей недели подписал указ о приеме в российское гражданство.
"Прежде всего - это огромная радость, уникальная возможность, уникальная привилегия. Для меня это просто чудо, действительно. Это тоже, можно сказать, результат моих дел. Орден Дружбы для меня - признание моих работ в Донбассе, большой стимул продолжать", - прокомментировал Бертолази РИА Новости.
Он уточнил, что освещает конфликт в Донбассе с 2014 года и планирует работать и дальше в этом направлении.
Бертолази - независимый журналист, политолог и глава итальянского отделения "Международного движения русофилов". Он написал книгу "Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста", в которой собраны сотни его статей по истории украинского кризиса.