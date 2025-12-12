Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист Бертолази назвал орден Дружбы большим стимулом продолжать работу - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251212/bertolazi-865459975.html
Журналист Бертолази назвал орден Дружбы большим стимулом продолжать работу
Журналист Бертолази назвал орден Дружбы большим стимулом продолжать работу - 12.12.2025, ПРАЙМ
Журналист Бертолази назвал орден Дружбы большим стимулом продолжать работу
Получивший от президента России Владимира Путина орден Дружбы итальянский независимый журналист Элизео Бертолази, освещающий конфликт в Донбассе с 2014 года,... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T06:39+0300
2025-12-12T06:39+0300
общество
экономика
мировая экономика
донбасс
украина
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865459975.jpg?1765510761
ЛУГАНСК, 12 дек - ПРАЙМ. Получивший от президента России Владимира Путина орден Дружбы итальянский независимый журналист Элизео Бертолази, освещающий конфликт в Донбассе с 2014 года, считает такую оценку большим стимулом продолжать свою работу. В начале ноября Путин вручил Бертолази орден Дружбы, а в начале текущей недели подписал указ о приеме в российское гражданство. "Прежде всего - это огромная радость, уникальная возможность, уникальная привилегия. Для меня это просто чудо, действительно. Это тоже, можно сказать, результат моих дел. Орден Дружбы для меня - признание моих работ в Донбассе, большой стимул продолжать", - прокомментировал Бертолази РИА Новости. Он уточнил, что освещает конфликт в Донбассе с 2014 года и планирует работать и дальше в этом направлении. Бертолази - независимый журналист, политолог и глава итальянского отделения "Международного движения русофилов". Он написал книгу "Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста", в которой собраны сотни его статей по истории украинского кризиса.
донбасс
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, донбасс, украина
Общество , Экономика, Мировая экономика, ДОНБАСС, УКРАИНА
06:39 12.12.2025
 
Журналист Бертолази назвал орден Дружбы большим стимулом продолжать работу

Журналист Бертолази: орден Дружбы - большой стимул продолжать работу в Донбассе

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЛУГАНСК, 12 дек - ПРАЙМ. Получивший от президента России Владимира Путина орден Дружбы итальянский независимый журналист Элизео Бертолази, освещающий конфликт в Донбассе с 2014 года, считает такую оценку большим стимулом продолжать свою работу.
В начале ноября Путин вручил Бертолази орден Дружбы, а в начале текущей недели подписал указ о приеме в российское гражданство.
"Прежде всего - это огромная радость, уникальная возможность, уникальная привилегия. Для меня это просто чудо, действительно. Это тоже, можно сказать, результат моих дел. Орден Дружбы для меня - признание моих работ в Донбассе, большой стимул продолжать", - прокомментировал Бертолази РИА Новости.
Он уточнил, что освещает конфликт в Донбассе с 2014 года и планирует работать и дальше в этом направлении.
Бертолази - независимый журналист, политолог и глава итальянского отделения "Международного движения русофилов". Он написал книгу "Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста", в которой собраны сотни его статей по истории украинского кризиса.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаДОНБАССУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала