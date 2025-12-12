https://1prime.ru/20251212/birzha-865460188.html

Московская биржа планирует в 2026 году запустить индекс акций с ИИ

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Московская биржа планирует в 2026 году запустить индекс акций, база расчета которого будет формироваться с помощью искусственного интеллекта, рассказал журналистам председатель правления биржи Виктор Жидков. "Мы хотим запустить в следующем году индекс, для формирования базы расчета которого будет использоваться искусственный интеллект. Считаем, что у искусственного интеллекта есть способность анализировать ландшафт, весь контент, связанный с компаниями-эмитентами, выбирать эмитентов, которых он считает максимально перспективными для построения индекса", - сказал он. "Мы очевидно заложим ограничения, которые содержатся в требованиях регулирования. Но при этом именно искусственный интеллект будет анализировать и реагировать на все изменения, которые он видит в информационном пространстве, все сигналы будет ловить и давать наполнение этого индекса своими рекомендациями", - добавил председатель правления биржи. В настоящее время бумаги в состав индексов отбираются на основе ряда критериев, основным из которых является капитализация бумаг в свободном обращении, напомнил Жидков. По его словам, биржа планирует пока сделать индекс акций. "У нас есть основной индекс акций IMOEX, он популярен, много инструментов созданы на базе этого индекса. Нам кажется, что сопоставление этих индексов позволит инвесторам оценить возможности искусственного интеллекта", - отметил он. "По большому счету индекс - это упрощение для инвестора выбора объекта инвестиций. То есть мы говорим, что определенный набор ценных бумаг позволит и диверсифицировать вложения, и в то же время получить максимальную доходность с точки зрения оптимального риска и выбора", - пояснил Жидков. "Я думаю, что наша задача здесь именно сравнить технологии, наработанные умами регуляторного взгляда, биржевого, рыночных аналитиков и искусственного интеллекта, который, на наш взгляд, может продемонстрировать способность обрабатывать информацию быстрее, вычленять какие-то взаимосвязи, формировать какие-то выводы относительно той или иной бумаги. И вот что получится, мне кажется, будет интересно проанализировать", - заключил председатель правления Московской биржи.

