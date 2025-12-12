https://1prime.ru/20251212/birzha-865460440.html

Московская биржа предложит брокерам сервис скоринга новых клиентов

Московская биржа предложит брокерам сервис скоринга новых клиентов - 12.12.2025, ПРАЙМ

Московская биржа предложит брокерам сервис скоринга новых клиентов

Московская биржа планирует в начале 2026 года предложить брокерам сервис скоринга новых клиентов, рассказал журналистам председатель правления биржи Виктор... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T06:52+0300

2025-12-12T06:52+0300

2025-12-12T06:52+0300

бизнес

финансы

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865460440.jpg?1765511537

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Московская биржа планирует в начале 2026 года предложить брокерам сервис скоринга новых клиентов, рассказал журналистам председатель правления биржи Виктор Жидков. "Мы хотим помочь брокерам анализировать клиента, которого они онбордят на рынок. По нашим данным, около 2,5 миллиона клиентов в год перемещаются от брокера к брокеру, открывают новые счета. У нас есть данные по динамике работы на рынке такого клиента, качественные характеристики с точки зрения успешности, объема инвестиций, статуса квалифицированного или неквалифицированного", - сказал он. "Мы можем обрабатывать эту информацию и предоставлять такой скоринг брокеру, чтобы дать ему возможность правильно коммуницировать с этим клиентом, что, на наш взгляд, очень важно. Мы видим, что большое количество инвесторов, приходя на рынок, решает не ту проблему, которая у него находится в голове", - продолжил он. По его словам, при регистрации нового клиента на Московской бирже брокер будет сразу получать его скоринговую оценку. Это позволит сократить время работы, персонализировать подход, повысить качество обслуживания, повысить эффективность использования ресурсов бизнеса. При этом брокер сможет экономить на разработке собственных скорринг-моделей. "Сервис планируем запустить в начале 2026 года. Брокерам, использующим сервис, не потребуется никаких дополнительных доработок для его использования", - добавил он. В дальнейшем планируется расширение данного сервиса за счет получения информации не только о новых, но и о действующих клиентах, а также о наличии у них статуса квалифицированного инвестора. "Нам очень важно, чтобы индустрия меньше тратила средств на аналитические, маркетинговые и другие затраты, если это уже сделано кем-то и когда-то, и эта информация есть. Мы хотим дать возможность больше заработать брокеру на клиенте, помочь клиенту дольше существовать на рынке, зная его особенность и потребности, а не создавать дополнительное тестирование его потенциала, не нагружать его лишними вопросами, а правильно предлагать стратегию", - сказал он. "Инвестор должен инвестировать регулярно, понемногу, чувствуя жизнь, получать позитивный опыт, а не пытаться с первых сделок покупать какие-то высоковолатильные инструменты и нести убытки", - заключил председатель правления Московской биржи.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, финансы