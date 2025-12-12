https://1prime.ru/20251212/cheboksary-865476874.html

В аэропорту Чебоксар ввели ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Чебоксар, сообщает Росавиация.

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Чебоксар, сообщает Росавиация. "Аэропорт Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

