https://1prime.ru/20251212/cheboksary-865476874.html
В аэропорту Чебоксар ввели ограничения на полеты
В аэропорту Чебоксар ввели ограничения на полеты - 12.12.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Чебоксар ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Чебоксар, сообщает Росавиация. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T14:08+0300
2025-12-12T14:08+0300
2025-12-12T14:08+0300
бизнес
росавиация
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861148263_0:192:3223:2005_1920x0_80_0_0_7be81360d3290741a0257ef983a8d346.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Чебоксар, сообщает Росавиация. "Аэропорт Чебоксары. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861148263_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0ed2f0f6cd92d17e371dc8f97d78921.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, росавиация, воздушный транспорт
Бизнес, Росавиация, Воздушный транспорт
В аэропорту Чебоксар ввели ограничения на полеты
Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Чебоксар