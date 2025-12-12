https://1prime.ru/20251212/chen-865454262.html

Ким Чен Ын заявил о непобедимости национальной армии

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успехи национальной армии в зарубежной кампании продемонстрировали ее непобедимость. В Пхеньяне с 9 по 11 декабря прошло расширенное заседание пленума ЦК Трудовой партии Кореи восьмого созыва с целью подвести итоги главных партийных и государственных дел 2025 года. Ким Чен Ын выступил на мероприятии с программной заключительной речью. "Менее чем за год части разных родов войск нашей армии добились блестящих боевых успехов в зарубежной военной операции и продемонстрировали честь нашего государства и нашей армии как непобедимой армии, настоящего защитника международной справедливости", - цитирует Ким Чен Ына агентство ЦТАК. В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Лидер КНДР Ким Чен Ын также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.

