Ким Чен Ын заявил о непобедимости национальной армии - 12.12.2025
Ким Чен Ын заявил о непобедимости национальной армии
Ким Чен Ын заявил о непобедимости национальной армии - 12.12.2025, ПРАЙМ
Ким Чен Ын заявил о непобедимости национальной армии
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успехи национальной армии в зарубежной кампании продемонстрировали ее непобедимость. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T01:27+0300
2025-12-12T01:27+0300
экономика
мировая экономика
кндр
пхеньян
корея
ким чен ын
валерий герасимов
владимир путин
вс рф
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успехи национальной армии в зарубежной кампании продемонстрировали ее непобедимость. В Пхеньяне с 9 по 11 декабря прошло расширенное заседание пленума ЦК Трудовой партии Кореи восьмого созыва с целью подвести итоги главных партийных и государственных дел 2025 года. Ким Чен Ын выступил на мероприятии с программной заключительной речью. "Менее чем за год части разных родов войск нашей армии добились блестящих боевых успехов в зарубежной военной операции и продемонстрировали честь нашего государства и нашей армии как непобедимой армии, настоящего защитника международной справедливости", - цитирует Ким Чен Ына агентство ЦТАК. В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Лидер КНДР Ким Чен Ын также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.
кндр
пхеньян
корея
мировая экономика, кндр, пхеньян, корея, ким чен ын, валерий герасимов, владимир путин, вс рф
Экономика, Мировая экономика, КНДР, Пхеньян, КОРЕЯ, Ким Чен Ын, Валерий Герасимов, Владимир Путин, ВС РФ
01:27 12.12.2025
 
Ким Чен Ын заявил о непобедимости национальной армии

Ким Чен Ын: успехи армии в зарубежной кампании показали ее непобедимость

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успехи национальной армии в зарубежной кампании продемонстрировали ее непобедимость.
В Пхеньяне с 9 по 11 декабря прошло расширенное заседание пленума ЦК Трудовой партии Кореи восьмого созыва с целью подвести итоги главных партийных и государственных дел 2025 года. Ким Чен Ын выступил на мероприятии с программной заключительной речью.
"Менее чем за год части разных родов войск нашей армии добились блестящих боевых успехов в зарубежной военной операции и продемонстрировали честь нашего государства и нашей армии как непобедимой армии, настоящего защитника международной справедливости", - цитирует Ким Чен Ына агентство ЦТАК.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Лидер КНДР Ким Чен Ын также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.
 
ЭкономикаМировая экономикаКНДРПхеньянКОРЕЯКим Чен ЫнВалерий ГерасимовВладимир ПутинВС РФ
 
 
