Ким Чен Ын заявил о непобедимости национальной армии
12.12.2025
Ким Чен Ын заявил о непобедимости национальной армии
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успехи национальной армии в зарубежной кампании продемонстрировали ее непобедимость. | 12.12.2025
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успехи национальной армии в зарубежной кампании продемонстрировали ее непобедимость.
В Пхеньяне с 9 по 11 декабря прошло расширенное заседание пленума ЦК Трудовой партии Кореи восьмого созыва с целью подвести итоги главных партийных и государственных дел 2025 года. Ким Чен Ын выступил на мероприятии с программной заключительной речью.
"Менее чем за год части разных родов войск нашей армии добились блестящих боевых успехов в зарубежной военной операции и продемонстрировали честь нашего государства и нашей армии как непобедимой армии, настоящего защитника международной справедливости", - цитирует Ким Чен Ына агентство ЦТАК.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - северокорейский спецназ участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Лидер КНДР Ким Чен Ын также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.
Ким Чен Ын заявил о непобедимости национальной армии
