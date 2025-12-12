Число регионов, где средняя зарплата превышает 100 тыс руб, выросло до 13

https://1prime.ru/20251212/chislo-865456981.html

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Количество российских регионов, где средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, в сентябре выросло до 13 с 11 в сентябре прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). В среднем зарплата в начале осени в России составила 96,2 тысячи рублей в месяц против 84,3 тысячи годом ранее. Самые высокие ежемесячные выплаты были на Чукотке - 198,2 тысячи рублей, на Камчатке - 175,3 тысячи рублей и в Москве - 165,7 тысячи рублей. Также в пятерку вошли Ямало-Ненецкий автономный округ - 162,2 тысячи рублей и Магаданская область - 158,1 тысячи. Эти регионы возглавляли список и годом ранее, однако тогда Камчатка была четвертой, а на второй строке был ЯНАО. Кроме того, россияне получали свыше 100 тысяч рублей в Ненецком АО (149,1 тысячи рублей), на Сахалине (142,7 тысячи), в Ханты-Мансийском АО (136,9 тысячи), Якутии (131,6 тысячи), Санкт-Петербурге (115,4 тысячи), Мурманской (115,1 тысячи) и Московской (113,4 тысячи) областях, а также в Забайкальском крае (101,5 тысячи). Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников компаний в регионе, в том числе со сверхвысокими зарплатами.

2025

