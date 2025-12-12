Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Долина под влиянием мошенников переводила деньги на десять счетов - 12.12.2025
Долина под влиянием мошенников переводила деньги на десять счетов
Долина под влиянием мошенников переводила деньги на десять счетов - 12.12.2025, ПРАЙМ
Долина под влиянием мошенников переводила деньги на десять счетов
Народная артистка РФ Лариса Долина под влиянием мошенников переводила деньги на десять банковских счетов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в | 12.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Народная артистка РФ Лариса Долина под влиянием мошенников переводила деньги на десять банковских счетов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них перечислены десять расчетных счетов, которые принадлежали ответчикам по иску о незаконном обогащении в рамках уголовного дела об афере с квартирой певицы. Судом были истребованы банковские документы по этим счетам, говорится в материалах. Суд по иску вынес решение в пользу Долиной, взыскав в пользу артистки 62,7 миллиона рублей. "Материалами дела достоверно подтверждается, что спорные денежные средства, перечисленные истцом на банковские счета ответчиков, получены последними в отсутствие каких-либо законных оснований, денежные средства переведены истцом вопреки ее воле, под влиянием обмана", - следует из документов. Долина летом прошлого года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей. По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Заседание назначено на 16 декабря.
Долина под влиянием мошенников переводила деньги на десять счетов

Лариса Долина под влиянием мошенников переводила деньги на десять банковских счетов

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Народная артистка РФ Лариса Долина под влиянием мошенников переводила деньги на десять банковских счетов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них перечислены десять расчетных счетов, которые принадлежали ответчикам по иску о незаконном обогащении в рамках уголовного дела об афере с квартирой певицы. Судом были истребованы банковские документы по этим счетам, говорится в материалах.
Суд по иску вынес решение в пользу Долиной, взыскав в пользу артистки 62,7 миллиона рублей.
"Материалами дела достоверно подтверждается, что спорные денежные средства, перечисленные истцом на банковские счета ответчиков, получены последними в отсутствие каких-либо законных оснований, денежные средства переведены истцом вопреки ее воле, под влиянием обмана", - следует из документов.
Долина летом прошлого года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей.
По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Заседание назначено на 16 декабря.
 
