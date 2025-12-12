Долина под влиянием мошенников переводила деньги на десять счетов

https://1prime.ru/20251212/dolina-865458487.html

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Народная артистка РФ Лариса Долина под влиянием мошенников переводила деньги на десять банковских счетов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них перечислены десять расчетных счетов, которые принадлежали ответчикам по иску о незаконном обогащении в рамках уголовного дела об афере с квартирой певицы. Судом были истребованы банковские документы по этим счетам, говорится в материалах. Суд по иску вынес решение в пользу Долиной, взыскав в пользу артистки 62,7 миллиона рублей. "Материалами дела достоверно подтверждается, что спорные денежные средства, перечисленные истцом на банковские счета ответчиков, получены последними в отсутствие каких-либо законных оснований, денежные средства переведены истцом вопреки ее воле, под влиянием обмана", - следует из документов. Долина летом прошлого года заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты обрабатывали артистку в течение четырех месяцев и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру сбережения и средства от продажи квартиры. Общий ущерб оценивается не менее чем в 317 миллионов рублей. По заявлению Долиной возбудили уголовное дело. Первой задержали женщину-курьера Анжелу Цырульникову, позже еще трех фигурантов - Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева. Балашихинский городской суд приговорил их к лишению свободы на срок от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Заседание назначено на 16 декабря.

