Аэропорт Домодедово заявил о штатной работе после отмены ограничений - 12.12.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Домодедово заявил о штатной работе после отмены ограничений
Аэропорт Домодедово заявил о штатной работе после отмены ограничений - 12.12.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Домодедово заявил о штатной работе после отмены ограничений
Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после отмены ограничений, сообщили в воздушной гавани. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T11:13+0300
2025-12-12T11:52+0300
бизнес
россия
аэропорт домодедово
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865469637_0:23:512:311_1920x0_80_0_0_bdf655835ac707223445eb9f5903bfae.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после отмены ограничений, сообщили в воздушной гавани. "Аэропорт работает штатно", - говорится в сообщении.
бизнес, россия, аэропорт домодедово, воздушный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Домодедово, Воздушный транспорт
11:13 12.12.2025 (обновлено: 11:52 12.12.2025)
 
Аэропорт Домодедово заявил о штатной работе после отмены ограничений

Аэропорт Домодедово заявил о штатной работе после отмены ограничений на полеты

© РИА Новости . Антон ДенисовАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Аэропорт Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после отмены ограничений, сообщили в воздушной гавани.
"Аэропорт работает штатно", - говорится в сообщении.
 
БизнесРОССИЯаэропорт ДомодедовоВоздушный транспорт
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
