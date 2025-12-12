https://1prime.ru/20251212/domodedovo-865469978.html
Аэропорт Домодедово заявил о штатной работе после отмены ограничений
Аэропорт Домодедово заявил о штатной работе после отмены ограничений - 12.12.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Домодедово заявил о штатной работе после отмены ограничений
Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после отмены ограничений, сообщили в воздушной гавани. | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T11:13+0300
2025-12-12T11:13+0300
2025-12-12T11:52+0300
бизнес
россия
аэропорт домодедово
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865469637_0:23:512:311_1920x0_80_0_0_bdf655835ac707223445eb9f5903bfae.jpg
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после отмены ограничений, сообщили в воздушной гавани. "Аэропорт работает штатно", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865469637_34:0:478:333_1920x0_80_0_0_ce46f75e5ef7a4d8fce16ee037245dca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, аэропорт домодедово, воздушный транспорт
Бизнес, РОССИЯ, аэропорт Домодедово, Воздушный транспорт
Аэропорт Домодедово заявил о штатной работе после отмены ограничений
Аэропорт Домодедово заявил о штатной работе после отмены ограничений на полеты