https://1prime.ru/20251212/domodedovo-865469978.html

Аэропорт Домодедово заявил о штатной работе после отмены ограничений

Аэропорт Домодедово заявил о штатной работе после отмены ограничений - 12.12.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Домодедово заявил о штатной работе после отмены ограничений

Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после отмены ограничений, сообщили в воздушной гавани. | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T11:13+0300

2025-12-12T11:13+0300

2025-12-12T11:52+0300

бизнес

россия

аэропорт домодедово

воздушный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865469637_0:23:512:311_1920x0_80_0_0_bdf655835ac707223445eb9f5903bfae.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" работает в штатном режиме после отмены ограничений, сообщили в воздушной гавани. "Аэропорт работает штатно", - говорится в сообщении.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аэропорт домодедово, воздушный транспорт