Ушаков прокомментировал идею Зеленского о референдуме по Донбассу - 12.12.2025, ПРАЙМ
Ушаков прокомментировал идею Зеленского о референдуме по Донбассу
2025-12-12T13:09+0300
2025-12-12T13:09+0300
общество
россия
рф
донбасс
юрий ушаков
владимир зеленский
украина
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отреагировал на идею Владимира Зеленского о проведении референдума по территориальному вопросу, напомнив, что весь Донбасс - российский в соответствии с Конституцией РФ. Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что Зеленский допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам. "Донбасс - российский. Весь. Есть Конституция. Кстати, поздравляю вас с праздником - сегодня День Конституции", - сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.
рф
донбасс
украина
13:09 12.12.2025
 
Ушаков прокомментировал идею Зеленского о референдуме по Донбассу

Ушаков назвал весь Донбасс российским в соответствии с Конституцией

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отреагировал на идею Владимира Зеленского о проведении референдума по территориальному вопросу, напомнив, что весь Донбасс - российский в соответствии с Конституцией РФ.
Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что Зеленский допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам.
"Донбасс - российский. Весь. Есть Конституция. Кстати, поздравляю вас с праздником - сегодня День Конституции", - сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.
 
