Ушаков прокомментировал идею Зеленского о референдуме по Донбассу

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отреагировал на идею Владимира Зеленского о проведении референдума по территориальному вопросу, напомнив, что весь Донбасс - российский в соответствии с Конституцией РФ. Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что Зеленский допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам. "Донбасс - российский. Весь. Есть Конституция. Кстати, поздравляю вас с праздником - сегодня День Конституции", - сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.

