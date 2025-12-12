https://1prime.ru/20251212/donbass-865474505.html
Ушаков прокомментировал идею Зеленского о референдуме по Донбассу
Ушаков прокомментировал идею Зеленского о референдуме по Донбассу
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отреагировал на идею Владимира Зеленского о проведении референдума по территориальному вопросу, напомнив, что весь Донбасс - российский в соответствии с Конституцией РФ. Ранее телеканал "Общественное" сообщил, что Зеленский допустил проведение "всеукраинского референдума" по территориальным вопросам. "Донбасс - российский. Весь. Есть Конституция. Кстати, поздравляю вас с праздником - сегодня День Конституции", - сказал Ушаков журналисту Life Александру Юнашеву.
Ушаков прокомментировал идею Зеленского о референдуме по Донбассу
Ушаков назвал весь Донбасс российским в соответствии с Конституцией