https://1prime.ru/20251212/eks-analitik-865458370.html

Экс-аналитик ЦРУ рассказал о последствиях скандала на Украине

Экс-аналитик ЦРУ рассказал о последствиях скандала на Украине - 12.12.2025, ПРАЙМ

Экс-аналитик ЦРУ рассказал о последствиях скандала на Украине

Разгоревшийся на Украине коррупционный скандал сильно навредил американским политикам, настроенным на продвижение санкций против России, так как они больше не... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T05:18+0300

2025-12-12T05:18+0300

2025-12-12T05:18+0300

экономика

мировая экономика

общество

украина

киев

владимир зеленский

набу

энергоатом

цру

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865458370.jpg?1765505935

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Разгоревшийся на Украине коррупционный скандал сильно навредил американским политикам, настроенным на продвижение санкций против России, так как они больше не могут выставлять Киев как невинную жертву в конфликте, такое мнение в разговоре с РИА Новости высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. "Новости о коррупции на Украине, увидевшие свет, пустили этот поезд под откос. При масштабной коррумпированности стало крайне сложно выставлять Украину невинной жертвой", - считает он. Собеседник добавил, что, по его информации, один из видных американских сторонников введения санкций против России получил значительные средства в рамках коррупционной схемы с Украины. "В свете коррупционной темы этот человек, вероятно, не захочет продвигать дальше вопрос … Имя называть не готов", - добавил Джонсон. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину. Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, киев, владимир зеленский, набу, энергоатом, цру