Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, сколько стоит хорошее российское вино - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251212/ekspert-865454550.html
Эксперт рассказал, сколько стоит хорошее российское вино
Эксперт рассказал, сколько стоит хорошее российское вино - 12.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, сколько стоит хорошее российское вино
Стоимость хорошего российского вина в магазинах начинается от 600-800 рублей, но можно найти и дешевле, главное - обращать внимание на производителя, рассказал... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T01:51+0300
2025-12-12T01:51+0300
бизнес
экономика
россия
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865454550.jpg?1765493479
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Стоимость хорошего российского вина в магазинах начинается от 600-800 рублей, но можно найти и дешевле, главное - обращать внимание на производителя, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк. "Стоимость хорошего российского вина в магазине при нынешних ценах начинается от 600-800 рублей. Это, правда, не значит, что вино дешевле 600 рублей плохое. Надо обращать внимание на производителя", - сообщил он. По его словам, на данном этапе развития виноделия в России производитель вина даже важнее, чем его регион происхождения. Вино - это бездонный океан, и каждый раз интересно попробовать новое вино, познакомиться с ним, в этом его прелесть, заключил Панасюк.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, ран
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РАН
01:51 12.12.2025
 
Эксперт рассказал, сколько стоит хорошее российское вино

Эксперт Панасюк: цена хорошего российского вина начинается от 600-800 рублей

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Стоимость хорошего российского вина в магазинах начинается от 600-800 рублей, но можно найти и дешевле, главное - обращать внимание на производителя, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.
"Стоимость хорошего российского вина в магазине при нынешних ценах начинается от 600-800 рублей. Это, правда, не значит, что вино дешевле 600 рублей плохое. Надо обращать внимание на производителя", - сообщил он.
По его словам, на данном этапе развития виноделия в России производитель вина даже важнее, чем его регион происхождения. Вино - это бездонный океан, и каждый раз интересно попробовать новое вино, познакомиться с ним, в этом его прелесть, заключил Панасюк.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала