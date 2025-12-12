Эксперт рассказал, сколько стоит хорошее российское вино

https://1prime.ru/20251212/ekspert-865454550.html

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Стоимость хорошего российского вина в магазинах начинается от 600-800 рублей, но можно найти и дешевле, главное - обращать внимание на производителя, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк. "Стоимость хорошего российского вина в магазине при нынешних ценах начинается от 600-800 рублей. Это, правда, не значит, что вино дешевле 600 рублей плохое. Надо обращать внимание на производителя", - сообщил он. По его словам, на данном этапе развития виноделия в России производитель вина даже важнее, чем его регион происхождения. Вино - это бездонный океан, и каждый раз интересно попробовать новое вино, познакомиться с ним, в этом его прелесть, заключил Панасюк.

