АНКАРА, 12 дек - ПРАЙМ. Отношения США и Европы утратили стратегическую основу, а президент Дональд Трамп воспринимает международную политику исключительно как систему сделок и выгод, заявил немецкий эксперт по внешней политике Олаф Бенке.
На прошлой неделе Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В документе также говорится, что Белый дом расходится во мнениях с европейскими чиновниками, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. США в новой стратегии национальной безопасности признали цивилизационный кризис и упадок Европы, которая стала слабым и ненадежным союзником, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
По словам Бенке, при Трампе трансатлантические отношения лишились прежнего стратегического фундамента, который ранее опирался на ценности и долгосрочное партнёрство.
"Трамп рассматривает международные процессы лишь через призму практической выгоды для США. Он подчеркнул, что это особенно заметно в представленном Вашингтоном... плане по Украине", - приводит слова эксперта турецкое госагентство Anadolu.
Эксперт призвал европейские государства готовиться к неблагоприятным сценариям и резко раскритиковал задержки в военных инвестициях и выполнении обязательств в рамках НАТО.
По его словам, вместо жалоб на ухудшение отношений с США европейцам следует сосредоточиться на собственных обязанностях и на шагах, необходимых для укрепления их позиции.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
