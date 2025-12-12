Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, из чего должно состоять настоящее пиво - 12.12.2025
Эксперт рассказал, из чего должно состоять настоящее пиво
Эксперт рассказал, из чего должно состоять настоящее пиво - 12.12.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, из чего должно состоять настоящее пиво
Настоящее пиво должно состоять только из хмеля, воды и солода, при этом последнего ингредиента должно быть не меньше 80% по отношению ко всему объему зернового... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T04:53+0300
2025-12-12T04:53+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Настоящее пиво должно состоять только из хмеля, воды и солода, при этом последнего ингредиента должно быть не меньше 80% по отношению ко всему объему зернового сырья, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк. "Хмель, солод и вода - это самое главное. Причем солода должно быть не меньше 80% по отношению ко всему объему зернового сырья, иначе это уже не пиво, а пивной напиток", - сообщил он. Кроме того, нужно смотреть, чтобы в составе был в основном именно хмель и в меньшей степени хмелепродукты. Эксперт поделился, что в последние годы были проблемы с производством хмеля в России, в основном он был импортный. Тогда как сейчас восстановлением хмелеводства активно занимаются в Чувашии и на Алтае, все условия для этого есть. "Думаю, что скоро наверстают", - выразил надежду Панасюк.
здоровье, общество, чувашия, алтай, ран
Экономика, Здоровье, Общество , Чувашия, АЛТАЙ, РАН
Эксперт рассказал, из чего должно состоять настоящее пиво

Эксперт Панасюк: пиво должно состоять только из хмеля, воды и солода

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Настоящее пиво должно состоять только из хмеля, воды и солода, при этом последнего ингредиента должно быть не меньше 80% по отношению ко всему объему зернового сырья, рассказал РИА Новости замглавы по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности, член-корреспондент РАН Александр Панасюк.
"Хмель, солод и вода - это самое главное. Причем солода должно быть не меньше 80% по отношению ко всему объему зернового сырья, иначе это уже не пиво, а пивной напиток", - сообщил он.
Кроме того, нужно смотреть, чтобы в составе был в основном именно хмель и в меньшей степени хмелепродукты.
Эксперт поделился, что в последние годы были проблемы с производством хмеля в России, в основном он был импортный. Тогда как сейчас восстановлением хмелеводства активно занимаются в Чувашии и на Алтае, все условия для этого есть. "Думаю, что скоро наверстают", - выразил надежду Панасюк.
 
