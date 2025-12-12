https://1prime.ru/20251212/eksport-865466781.html

В России появится дорожная карта экспорта товаров через цифровые платформы

В России появится дорожная карта экспорта товаров через цифровые платформы - 12.12.2025, ПРАЙМ

В России появится дорожная карта экспорта товаров через цифровые платформы

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ответственным ведомствам до 31 марта разработать "дорожную карту" экспорта российских товаров и решений... | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T10:10+0300

2025-12-12T10:10+0300

2025-12-12T10:33+0300

экономика

россия

рф

михаил мишустин

мид

минфин

минцифры

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/83376/74/833767427_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a025c91bad6ffac8cd09b17beabb7430.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ответственным ведомствам до 31 марта разработать "дорожную карту" экспорта российских товаров и решений через цифровые платформы, сообщили в пресс-службе кабмина. "Несколько поручений посвящено развитию экспорта российских товаров и упрощению таможенных процедур при ввозе импортной продукции. В частности, ведомствам и организациям предстоит разработать "дорожную карту" реализации проекта по экспорту российских товаров и решений с использованием цифровых платформ", - говорится в релизе. Это вошло в число поручений, которые дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин по итогам форума "Цифровые решения". Выполнять это поручение будут Минмпромторг, Минэкономразвития, МИД, Минфин, Минтранс, Минцифры, ФТС, АНО "Цифровая экономика", АО "Российский экспортный центр". О результатах нужно доложить в правительство до 31 марта 2026 года. Форум информационных технологий "Цифровые решения" проводился впервые 12-15 ноября. Он объединил экспертов, лидеров IT-отрасли, предпринимателей, представителей государственных структур. На форуме обсуждались вопросы достижения технологического лидерства России и реализации национального проекта "Экономика данных", а также ключевые направления, определяющие дальнейшее развитие IT-отрасли.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, михаил мишустин, мид, минфин, минцифры, технологии