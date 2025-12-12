Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Еврокомиссии прокомментировали иск ЦБ России против Euroclear - 12.12.2025
В Еврокомиссии прокомментировали иск ЦБ России против Euroclear
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис после встречи министров финансов стран ЕС заявил на просьбу прокомментировать иск ЦБ РФ против Euroclear, что финансовые институты ЕС, у которых находятся активы РФ полностью защищены от судебных разбирательств. "Активы не изымаются, и принцип суверенного иммунитета соблюдается. Напомню, что активы ЦБ России, находящиеся в ЕС, в том числе в центральных депозитариях, таких как Euroclear, иммобилизованы в соответствии с санкциями Евросоюза. Это, в свою очередь, соответствует как праву ЕС, так и международному праву, а финансовые институты ЕС, на балансе которых находятся эти иммобилизованные активы, полностью защищены от судебных разбирательств", - сказал он. Банк России в пятницу опубликовал заявление в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов. Регулятор заявил, что планы ЕК по активам РФ незаконны, противоречат международному праву, нарушают суверенный иммунитет активов. В ЦБ добавили, что Россия оставляет за собой право без уведомления перейти к реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов в случае продвижения инициатив Евросоюза. Банк России оспорит любые действия ЕК, влекущие несогласованное использование его активов, во всех доступных компетентных органах. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Москва уже готовит пакет ответных мер на случай изъятия в ЕС замороженных российских активов. Как она уточнила позже, характер российского ответа будет сюрпризом.
18:01 12.12.2025
 
В Еврокомиссии прокомментировали иск ЦБ России против Euroclear

Домбровскис: финансовые институты ЕС полностью защищены от исков со стороны России

БРЮССЕЛЬ, 12 дек – ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис после встречи министров финансов стран ЕС заявил на просьбу прокомментировать иск ЦБ РФ против Euroclear, что финансовые институты ЕС, у которых находятся активы РФ полностью защищены от судебных разбирательств.
"Активы не изымаются, и принцип суверенного иммунитета соблюдается. Напомню, что активы ЦБ России, находящиеся в ЕС, в том числе в центральных депозитариях, таких как Euroclear, иммобилизованы в соответствии с санкциями Евросоюза. Это, в свою очередь, соответствует как праву ЕС, так и международному праву, а финансовые институты ЕС, на балансе которых находятся эти иммобилизованные активы, полностью защищены от судебных разбирательств", - сказал он.
Банк России в пятницу опубликовал заявление в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов. Регулятор заявил, что планы ЕК по активам РФ незаконны, противоречат международному праву, нарушают суверенный иммунитет активов. В ЦБ добавили, что Россия оставляет за собой право без уведомления перейти к реализации всех доступных правовых механизмов защиты интересов в случае продвижения инициатив Евросоюза. Банк России оспорит любые действия ЕК, влекущие несогласованное использование его активов, во всех доступных компетентных органах.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее отмечала, что Москва уже готовит пакет ответных мер на случай изъятия в ЕС замороженных российских активов. Как она уточнила позже, характер российского ответа будет сюрпризом.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Новак прокомментировал попытки ЕС изъять российские активы
14:38
 
Экономика Финансы РОССИЯ РФ УКРАИНА МОСКВА ЕС Euroclear ЕК
 
 
