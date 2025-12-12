https://1prime.ru/20251212/es-865497886.html

Совет ЕС попытался оправдаться за решение о заморозке российских активов

Совет ЕС попытался оправдаться за решение о заморозке российских активов - 12.12.2025, ПРАЙМ

Совет ЕС попытался оправдаться за решение о заморозке российских активов

Совет ЕС в заявлении о бессрочной заморозке активов РФ заявил, что это решение было принято с целью ограничить ущерб для европейской экономики. | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T23:38+0300

2025-12-12T23:38+0300

2025-12-12T23:38+0300

экономика

финансы

россия

рф

украина

киев

ес

евросовет

центральные банки

https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Совет ЕС в заявлении о бессрочной заморозке активов РФ заявил, что это решение было принято с целью ограничить ущерб для европейской экономики. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил в соцсети X, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России. "Сегодня Совет принял решение временно запретить любые переводы обратно в Россию активов российского Центрального банка, заблокированных в ЕС. Это решение было принято в срочном порядке для ограничения ущерба экономике Союза", - говорится в заявлении на сайте совета. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

https://1prime.ru/20251212/zakharova-865495824.html

рф

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, украина, киев, ес, евросовет, центральные банки