Совет ЕС попытался оправдаться за решение о заморозке российских активов - 12.12.2025
Совет ЕС попытался оправдаться за решение о заморозке российских активов
2025-12-12T23:38+0300
2025-12-12T23:38+0300
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Совет ЕС в заявлении о бессрочной заморозке активов РФ заявил, что это решение было принято с целью ограничить ущерб для европейской экономики. Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил в соцсети X, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России. "Сегодня Совет принял решение временно запретить любые переводы обратно в Россию активов российского Центрального банка, заблокированных в ЕС. Это решение было принято в срочном порядке для ограничения ущерба экономике Союза", - говорится в заявлении на сайте совета. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
23:38 12.12.2025
 
Совет ЕС попытался оправдаться за решение о заморозке российских активов

Совет ЕС объяснил бессрочную заморозку российских активов заботой об экономике союза

© fotolia.com / moonrunФлаг евросоюза
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Флаг евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Совет ЕС в заявлении о бессрочной заморозке активов РФ заявил, что это решение было принято с целью ограничить ущерб для европейской экономики.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил в соцсети X, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
"Сегодня Совет принял решение временно запретить любые переводы обратно в Россию активов российского Центрального банка, заблокированных в ЕС. Это решение было принято в срочном порядке для ограничения ущерба экономике Союза", - говорится в заявлении на сайте совета.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Захарова прокомментировала решение ЕК о заморозке российских активов
Вчера, 22:47
