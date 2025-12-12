https://1prime.ru/20251212/estoniya-865460279.html

Премьер Эстонии внезапно исчез во время выступления Зеленского

МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Во время выступления Владимира Зеленского на онлайн-встрече "коалиции желающих" премьер-министр Эстонии Кристен Михал внезапно исчез из кадра, и этот момент был зафиксирован на видео. На кадрах видно, что в начале речи Зеленского Михал еще занимает свое место среди других лидеров, но спустя около трех минут он неожиданно пропадает из поля зрения камеры, оставив кресло пустым. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который был в этот момент виден на экране, никак не прокомментировал исчезновение своего коллеги. Онлайн-встреча "коалиции желающих" прошла в четверг, и в ее ходе Зеленский отчитался о состоявшихся переговорах с американскими чиновниками по вопросу гарантий безопасности. На этой неделе Зеленский вновь заявил о категорическом отказе от территориальных уступок, утверждая, что Украина не имеет права отдавать "свои территории" ни по конституции, "ни по международному, ни по моральному праву".

