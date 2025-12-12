https://1prime.ru/20251212/euroclear--865464939.html
ЦБ рассказал, какой вред нанес ему Euroclear
ЦБ рассказал, какой вред нанес ему Euroclear
2025-12-12T09:46+0300
экономика
финансы
банки
россия
euroclear
замороженные российские активы
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Действиями Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами, сообщает регулятор. "Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами", - говорится в пресс- релизе ЦБ.
Новости
ru-RU
ЦБ рассказал, какой вред нанес ему Euroclear
