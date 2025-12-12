https://1prime.ru/20251212/euroclear--865474075.html

Аксаков оценил шансы ЦБ в суде против Euroclear

Аксаков оценил шансы ЦБ в суде против Euroclear

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Банк России должен выиграть суд у европейского депозитария Euroclear по нормам международного права, с таким мнением поделился с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее ЦБ РФ заявил о направлении в пятницу иска к Euroclear в Арбитражный суд Москвы и заявил также о том, что Банк России оспорит любые действия Еврокомиссии, влекущие несогласованное использование активов ЦБ, во всех доступных компетентных органах. "На самом деле, если исходить из международного права, то очевидно, что Банк России должен выиграть этот суд", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос агентства, сможет ли ЦБ РФ выиграть дело по соответствующему иску к депозитарию Euroclear. Также, по мнению Аксакова, Банк России мог бы направить иск раньше. "Уже давно наши средства заблокированы, и нужно было действовать более решительно. Однозначно, нарушается и внутреннее бельгийское право, и международное", - подчеркнул он.

2025

