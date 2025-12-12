Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аксаков оценил шансы ЦБ в суде против Euroclear - 12.12.2025
Аксаков оценил шансы ЦБ в суде против Euroclear
Аксаков оценил шансы ЦБ в суде против Euroclear - 12.12.2025, ПРАЙМ
Аксаков оценил шансы ЦБ в суде против Euroclear
Банк России должен выиграть суд у европейского депозитария Euroclear по нормам международного права, с таким мнением поделился с РИА Новости председатель... | 12.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Банк России должен выиграть суд у европейского депозитария Euroclear по нормам международного права, с таким мнением поделился с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Ранее ЦБ РФ заявил о направлении в пятницу иска к Euroclear в Арбитражный суд Москвы и заявил также о том, что Банк России оспорит любые действия Еврокомиссии, влекущие несогласованное использование активов ЦБ, во всех доступных компетентных органах. "На самом деле, если исходить из международного права, то очевидно, что Банк России должен выиграть этот суд", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос агентства, сможет ли ЦБ РФ выиграть дело по соответствующему иску к депозитарию Euroclear. Также, по мнению Аксакова, Банк России мог бы направить иск раньше. "Уже давно наши средства заблокированы, и нужно было действовать более решительно. Однозначно, нарушается и внутреннее бельгийское право, и международное", - подчеркнул он.
банки, финансы, россия, рф, москва, анатолий аксаков, euroclear, госдума, замороженные российские активы
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Анатолий Аксаков, Euroclear, Госдума, замороженные российские активы
13:05 12.12.2025
 
Аксаков оценил шансы ЦБ в суде против Euroclear

Аксаков: ЦБ должен выиграть суд у Euroclear по нормам международного права

Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Банк России должен выиграть суд у европейского депозитария Euroclear по нормам международного права, с таким мнением поделился с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее ЦБ РФ заявил о направлении в пятницу иска к Euroclear в Арбитражный суд Москвы и заявил также о том, что Банк России оспорит любые действия Еврокомиссии, влекущие несогласованное использование активов ЦБ, во всех доступных компетентных органах.
"На самом деле, если исходить из международного права, то очевидно, что Банк России должен выиграть этот суд", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос агентства, сможет ли ЦБ РФ выиграть дело по соответствующему иску к депозитарию Euroclear.
Также, по мнению Аксакова, Банк России мог бы направить иск раньше. "Уже давно наши средства заблокированы, и нужно было действовать более решительно. Однозначно, нарушается и внутреннее бельгийское право, и международное", - подчеркнул он.
Адвокат рассказал, сколько продлится разбирательство по иску ЦБ к Euroclear
