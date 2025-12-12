https://1prime.ru/20251212/evrokomissiya-865483014.html

ЕК ищет решения для учета позиции Бельгии из-за изъятия активов России

БРЮССЕЛЬ, 12 дек – ПРАЙМ. Еврокомиссия продолжает искать решения для учета обеспокоенности Бельгии, связанной с использованием российских активов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис после встречи министров финансов стран ЕС. "Что касается гарантий, то я с самого начала подчеркивал, что в нашем предложении предусмотрены надежные гарантии для Бельгии и финансовых институтов. Со своей стороны Еврокомиссия остается открытой к дальнейшей работе и поиску дополнительных решений для учета обеспокоенности Бельгии, и эта работа продолжается в настоящий момент", - сказал он. Домбровскис добавил, что поиск решения по финансированию Украины на саммите лидеров стран ЕС 18-19 декабря имеет решающее значение. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что Евросоюз с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.

