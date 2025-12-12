Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК ищет решения для учета позиции Бельгии из-за изъятия активов России - 12.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251212/evrokomissiya-865483014.html
ЕК ищет решения для учета позиции Бельгии из-за изъятия активов России
ЕК ищет решения для учета позиции Бельгии из-за изъятия активов России - 12.12.2025, ПРАЙМ
ЕК ищет решения для учета позиции Бельгии из-за изъятия активов России
Еврокомиссия продолжает искать решения для учета обеспокоенности Бельгии, связанной с использованием российских активов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T16:57+0300
2025-12-12T16:57+0300
экономика
финансы
украина
бельгия
рф
ес
euroclear
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/81/842948140_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_fdd08de544cfb5ccbb7dfc373ad41f40.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – ПРАЙМ. Еврокомиссия продолжает искать решения для учета обеспокоенности Бельгии, связанной с использованием российских активов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис после встречи министров финансов стран ЕС. "Что касается гарантий, то я с самого начала подчеркивал, что в нашем предложении предусмотрены надежные гарантии для Бельгии и финансовых институтов. Со своей стороны Еврокомиссия остается открытой к дальнейшей работе и поиску дополнительных решений для учета обеспокоенности Бельгии, и эта работа продолжается в настоящий момент", - сказал он. Домбровскис добавил, что поиск решения по финансированию Украины на саммите лидеров стран ЕС 18-19 декабря имеет решающее значение. Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение. Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что Евросоюз с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
https://1prime.ru/20251212/aktivy-865477944.html
украина
бельгия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/81/842948140_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_c9b07ce1858a0e2192ada12397439506.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, украина, бельгия, рф, ес, euroclear, ек
Экономика, Финансы, УКРАИНА, БЕЛЬГИЯ, РФ, ЕС, Euroclear, ЕК
16:57 12.12.2025
 
ЕК ищет решения для учета позиции Бельгии из-за изъятия активов России

Домбровскис: ЕК ищет решения для учета обеспокоенности Бельгии из-за российских активов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБрюссель
Брюссель - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Брюссель. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 12 дек – ПРАЙМ. Еврокомиссия продолжает искать решения для учета обеспокоенности Бельгии, связанной с использованием российских активов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис после встречи министров финансов стран ЕС.
"Что касается гарантий, то я с самого начала подчеркивал, что в нашем предложении предусмотрены надежные гарантии для Бельгии и финансовых институтов. Со своей стороны Еврокомиссия остается открытой к дальнейшей работе и поиску дополнительных решений для учета обеспокоенности Бельгии, и эта работа продолжается в настоящий момент", - сказал он.
Домбровскис добавил, что поиск решения по финансированию Украины на саммите лидеров стран ЕС 18-19 декабря имеет решающее значение.
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) выступили категорически против предложения Еврокомиссии выделить Украине кредит под российские суверенные активы, а Франция также выступила против использования российских активов, хранящихся в коммерческих банках. Но предложение все равно отправилось на техническое согласование постпредам стран ЕС, и оно будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. В свою очередь, глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ РФ - это деньги российского народа, и пригрозила пойти в суд, если ЕК сможет продавить свое решение.
Еврокомиссия пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что Евросоюз с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России.
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
Новак прокомментировал попытки ЕС изъять российские активы
14:38
 
ЭкономикаФинансыУКРАИНАБЕЛЬГИЯРФЕСEuroclearЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала