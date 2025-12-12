Фондовые индексы Европы снизились в пятницу

https://1prime.ru/20251212/evropa-865494891.html
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу вечером снизились на фоне корпоративных новостей, при этом британский FTSE 100 и французский CAC 40 показали падение и по итогам недели, а DAX за неделю вырос, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 упал на 0,56% - до 9 649,03 пункта, французский CAC 40 - на 0,21%, до 8 068,62 пункта; немецкий DAX - на 0,45%, до 24 186,49 пункта. С начала недели FTSE 100 упал на 0,27%, CAC 40 - на 0,57%, а DAX вырос на 0,58%. Участники рынка обращают внимание на новости корпоративного сектора. Акции крупнейшего банка Швейцарии UBS выросли по итогам дня на 2,51%. Аналитики агентства Рейтер полагают, что это связано с планом швейцарского правительства о новых правилах регулирования капитала для UBS, призванных сохранить международную конкурентоспособность банка. Инвесторы ожидают следующее заседание Европейского центрального банка. Оно пройдет уже на следующей неделе, его итоги станут известны 18 декабря. Аналитики прогнозируют сохранение учетной ставки на прежнем уровне в 2,15% годовых.
