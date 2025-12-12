https://1prime.ru/20251212/evrosoyuz-865480944.html
Совет ЕС утвердил единую пошлину на посылки из онлайн-магазинов
Совет ЕС утвердил единую пошлину на посылки из онлайн-магазинов - 12.12.2025, ПРАЙМ
Совет ЕС утвердил единую пошлину на посылки из онлайн-магазинов
Совет ЕС в пятницу утвердил единую пошлину в размере три евро на все посылки стоимостью до 150 евро, ввозимые в союз через онлайн-магазины, говорится в... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T16:08+0300
2025-12-12T16:08+0300
2025-12-12T16:08+0300
экономика
ес
совет евросоюза
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
БРЮССЕЛЬ, 12 дек - ПРАЙМ. Совет ЕС в пятницу утвердил единую пошлину в размере три евро на все посылки стоимостью до 150 евро, ввозимые в союз через онлайн-магазины, говорится в заявлении Совета. "Совет сегодня утвердил фиксированную пошлину в 3 евро на небольшие посылки стоимостью до 150 евро, ввозимые в ЕС в основном через онлайн-магазины", - указывается в сообщении. Такая пошлина начинает применяться с 1 июля 2026 года.
https://1prime.ru/20251106/politico-864286791.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ес, совет евросоюза, бизнес
Экономика, ЕС, Совет Евросоюза, Бизнес
Совет ЕС утвердил единую пошлину на посылки из онлайн-магазинов
Совет ЕС утвердил пошлину на посылки до 150 евро, ввозимые через онлайн-магазины