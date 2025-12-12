https://1prime.ru/20251212/evrosoyuz-865480944.html

Совет ЕС утвердил единую пошлину на посылки из онлайн-магазинов

экономика

ес

совет евросоюза

бизнес

БРЮССЕЛЬ, 12 дек - ПРАЙМ. Совет ЕС в пятницу утвердил единую пошлину в размере три евро на все посылки стоимостью до 150 евро, ввозимые в союз через онлайн-магазины, говорится в заявлении Совета. "Совет сегодня утвердил фиксированную пошлину в 3 евро на небольшие посылки стоимостью до 150 евро, ввозимые в ЕС в основном через онлайн-магазины", - указывается в сообщении. Такая пошлина начинает применяться с 1 июля 2026 года.

