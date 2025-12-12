Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Филиппины завершают экспертизу в отношении российского мяса, свинины и говядины, для поставок в страну, сообщил РИА Новости посол Филиппин в РФ Игорь Байлен. "Начался экспорт российской птицы, курятины, на Филиппины. И сейчас завершается экспертиза в отношении российского мяса, свинины и говядины. Так что, надеюсь, до конца года у меня будут хорошие новости по этому поводу", - сказал Байлен, отвечая на вопрос о состоянии поставок российского мяса на Филиппины. В сентябре Байлен в беседе с РИА Новости сообщал, что Манила заинтересована в закупках российской свинины, ожидает снятия ограничений на ее импорт. До этого руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин сообщил, что Россия экспортировала на Филиппины 54 тонны мяса птицы на сумму 190 тысяч долларов после снятия ограничений в июле, филиппинский рынок имеет серьезный потенциал. Экспорт птицеводческой продукции из России с 2021 года был невозможен из-за введенного бюро животноводства Филиппин запрета на импорт. Возобновление экспорта в июле 2025 года стало результатом планомерной работы Россельхознадзора и Минсельхоза России с компетентным органом Филиппин.
06:36 12.12.2025 (обновлено: 06:55 12.12.2025)
 
Филиппины завершают экспертизу в отношении российского мяса

Филиппины завершают экспертизу в отношении российской свинины и говядины

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Филиппины завершают экспертизу в отношении российского мяса, свинины и говядины, для поставок в страну, сообщил РИА Новости посол Филиппин в РФ Игорь Байлен.
"Начался экспорт российской птицы, курятины, на Филиппины. И сейчас завершается экспертиза в отношении российского мяса, свинины и говядины. Так что, надеюсь, до конца года у меня будут хорошие новости по этому поводу", - сказал Байлен, отвечая на вопрос о состоянии поставок российского мяса на Филиппины.
В сентябре Байлен в беседе с РИА Новости сообщал, что Манила заинтересована в закупках российской свинины, ожидает снятия ограничений на ее импорт.
До этого руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин сообщил, что Россия экспортировала на Филиппины 54 тонны мяса птицы на сумму 190 тысяч долларов после снятия ограничений в июле, филиппинский рынок имеет серьезный потенциал.
Экспорт птицеводческой продукции из России с 2021 года был невозможен из-за введенного бюро животноводства Филиппин запрета на импорт. Возобновление экспорта в июле 2025 года стало результатом планомерной работы Россельхознадзора и Минсельхоза России с компетентным органом Филиппин.
 
