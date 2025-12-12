Костин заявил об историческом вызове, поставленном перед Россией
Андрей Костин . Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Перед РФ стоит исторический шанс сформировать новую финансовую систему, основанную на взаимном уважении интересов, честной конкуренции, технологической и политической нейтральности, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Перед нами стоит исторический вызов и исторический шанс: сформировать новую финансовую систему, основанную не на принципе "наша валюта - ваша проблема", а на взаимном уважении интересов, честной конкуренции, технологической и политической нейтральности", - сказал он журналу "Эксперт".
Костин отметил, что трансформация международной валютно-финансовой системы идет, и "это не подлежит сомнению". При должных усилиях она способна стать менее централизованной, более сбалансированной и устойчивой как к экономическим кризисам, так и к политическому давлению, считает Костин.
Глава ВТБ считает, что движение к более справедливой финансовой альтернативе - это не только экономическая целесообразность, но и часть процесса обретения субъектности, настоящего суверенитета. Ведь по большому счету "мышление в долларе" - это такой же инструмент подчинения, "перепрошивки" сознания (в данном случае - финансового), как, например, принятие чужих трактовок собственной истории, отметил Костин.
"От нашей инициативности, предприимчивости и интеллектуальной дерзости зависит, насколько успешными станут эти изменения и какое место в новой конфигурации глобальной финансовой системы займет наша страна. Уверен - у России все получится!", - подытожил он.