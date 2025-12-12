Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Костин заявил об историческом вызове, поставленном перед Россией
Костин заявил об историческом вызове, поставленном перед Россией
Перед РФ стоит исторический шанс сформировать новую финансовую систему, основанную на взаимном уважении интересов, честной конкуренции, технологической и... | 12.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-12T11:07+0300
2025-12-12T11:07+0300
экономика
финансы
россия
рф
андрей костин
втб
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Перед РФ стоит исторический шанс сформировать новую финансовую систему, основанную на взаимном уважении интересов, честной конкуренции, технологической и политической нейтральности, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "Перед нами стоит исторический вызов и исторический шанс: сформировать новую финансовую систему, основанную не на принципе "наша валюта - ваша проблема", а на взаимном уважении интересов, честной конкуренции, технологической и политической нейтральности", - сказал он журналу "Эксперт". Костин отметил, что трансформация международной валютно-финансовой системы идет, и "это не подлежит сомнению". При должных усилиях она способна стать менее централизованной, более сбалансированной и устойчивой как к экономическим кризисам, так и к политическому давлению, считает Костин. Глава ВТБ считает, что движение к более справедливой финансовой альтернативе - это не только экономическая целесообразность, но и часть процесса обретения субъектности, настоящего суверенитета. Ведь по большому счету "мышление в долларе" - это такой же инструмент подчинения, "перепрошивки" сознания (в данном случае - финансового), как, например, принятие чужих трактовок собственной истории, отметил Костин. "От нашей инициативности, предприимчивости и интеллектуальной дерзости зависит, насколько успешными станут эти изменения и какое место в новой конфигурации глобальной финансовой системы займет наша страна. Уверен - у России все получится!", - подытожил он.
финансы, россия, рф, андрей костин, втб
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Андрей Костин, ВТБ
11:07 12.12.2025
 
МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Перед РФ стоит исторический шанс сформировать новую финансовую систему, основанную на взаимном уважении интересов, честной конкуренции, технологической и политической нейтральности, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Перед нами стоит исторический вызов и исторический шанс: сформировать новую финансовую систему, основанную не на принципе "наша валюта - ваша проблема", а на взаимном уважении интересов, честной конкуренции, технологической и политической нейтральности", - сказал он журналу "Эксперт".
Костин отметил, что трансформация международной валютно-финансовой системы идет, и "это не подлежит сомнению". При должных усилиях она способна стать менее централизованной, более сбалансированной и устойчивой как к экономическим кризисам, так и к политическому давлению, считает Костин.
Глава ВТБ считает, что движение к более справедливой финансовой альтернативе - это не только экономическая целесообразность, но и часть процесса обретения субъектности, настоящего суверенитета. Ведь по большому счету "мышление в долларе" - это такой же инструмент подчинения, "перепрошивки" сознания (в данном случае - финансового), как, например, принятие чужих трактовок собственной истории, отметил Костин.
"От нашей инициативности, предприимчивости и интеллектуальной дерзости зависит, насколько успешными станут эти изменения и какое место в новой конфигурации глобальной финансовой системы займет наша страна. Уверен - у России все получится!", - подытожил он.
Костин рассказал, как экономика России выживала в 90-е годы
