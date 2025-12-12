Российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо" пройдет в мае

https://1prime.ru/20251212/forum-865461644.html

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 дек - ПРАЙМ. Российско-китайский экономический форум "АмурЭкспо" состоится в следующем году в Благовещенске и Хэйхэ с 21 по 24 мая, Приамурье презентует логистический потенциал региона, сообщает правительство Амурской области. Подготовку к мероприятию обсудили на заседании оргкомитета, которое провел губернатор Амурской области Василий Орлов. При поддержке фонда "Росконгресс" форум "АмурЭкспо" в четвертый раз пройдет в статусе выездной площадки Восточного экономического форума, а на территории Хэйхэ запланированы выездные мероприятия Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. "Форум "АмурЭкспо" - главное деловое событие года, которое мы традиционно проводим с нашими китайскими партнерами. В рамках "АмурЭкспо" презентуем потенциал наших логистических проектов, которые будут запущены в следующем году. В первую очередь это трансграничная канатная дорога, а также полноформатный запуск работы автомобильного пункта пропуска Кани-Курган и обновленного аэропорта", - отметил Орлов. Акценты форума в следующем году будут сделают на новые возможности региона. В рамках "АмурЭкспо" планируется обсудить работу международных ТОР и безвизового въезда в КНР и РФ для туристов, а также развитие федерального Центра компетенций российско-китайского делового сотрудничества, который создается в Благовещенске. Будет усилен В2В-формат, что предполагает организацию целевых площадок для встреч российского и китайского бизнеса. "В деловую программу форума 2026 года предлагается включить более 10 блоков. Совместно с фондом "Росконгресс" планируется провести пленарную и ряд тематических сессий, встречу губернатора и членов областного правительства с представителями иностранных делегаций, бизнеса и общественности. В рамках форума состоится роуд-шоу на новые объекты логистики, запланированы культурная и спортивная программы", - добавили в правительстве.

