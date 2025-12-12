https://1prime.ru/20251212/gaz-865493669.html

В Европе биржевые цены на газ выросли на 3%

В Европе биржевые цены на газ выросли на 3% - 12.12.2025, ПРАЙМ

В Европе биржевые цены на газ выросли на 3%

Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% в пятницу - до 334 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 12.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-12T20:25+0300

2025-12-12T20:25+0300

2025-12-12T20:25+0300

экономика

газ

торги

европа

нидерланды

ice

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672439_0:0:512:289_1920x0_80_0_0_0dfcd1cb74321ea7b8c0433e8c3dd825.jpg

МОСКВА, 12 дек - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% в пятницу - до 334 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 328,7 доллара (+1,2%). Ценовой минимум составил 326,3 доллара (+0,5%), ценовой максимум - 336,7 доллара (+3,7%). Последние фьючерсы торговались по 334,1 доллара (+2,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 324,8 доллара за тысячу кубометров. В середине февраля, в прошлый осенне-зимний период, биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превышали 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

https://1prime.ru/20251212/serebro-865492967.html

европа

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, торги, европа, нидерланды, ice